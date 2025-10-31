Prie kapinių įvedami laikini eismo ribojimai: kaip važiuoti, kad išvengtumėte spūsčių

Viešąją tvarką kapinių prieigose prižiūrės ir srautų reguliavimu rūpinsis tiek savivaldybės, tiek policijos pareigūnai. Eismo dalyvių prašoma būtų atidžių, laikytis kelių eismo taisyklių ir eismo reguliuotojų nurodymų.
Kaip keisis eismo organizavimas?
Nuo spalio 22 d., trečiadienio, iki lapkričio 2 d., sekmadienio, Rokantiškių, Karveliškių, Kairėnų ir Saltoniškių kapinių prieigose šalia autobusų, apsisukimo žiedų, kapinių įėjimo vartų automobiliams bus draudžiama sustoti ir (ar) stovėti.
Primename, kad nuo Žirnių gatvės link Liepynės kapinių vedančioje gatvėje automobilių stovėjimas draudžiamas visus metus.
Lapkričio 1–2 dienomis Rokantiškių, Karveliškių, Kairėnų ir Saltoniškių kapinių prieigose eismas bus nukreipiamas apylankų maršrutais.
Transporto eismas į Rokantiškių kapines iš Stepono Batoro g. bus nukreiptas per Naująją Vilnią Viršupio, A. Kojelavičiaus, Šiaurės, Uosių, Kalno ir Rokantiškių gatvėmis. Automobilius bus galima statyti aikštelėse ir kelkraščiuose, kur jie nekliudo eismui ir nėra automobilių statymą draudžiančių kelio ženklų. Atkarpoje ties Rokantiškių kapinėmis eismas vyks viena kryptimi (link Viršupio gatvės), sudarant galimybę pravažiuoti maršrutiniams autobusams.
Vengiant didelių spūsčių susidarymo, į Kairėnų kapines rekomenduojama važiuoti nuo Nemenčinės plento pusės. Iš Kairėnų gatvės transporto priemonės bus kreipiamos apylanka per Šilėnų gatve. Atkarpoje ties Kairėnų kapinėmis eismas vyks viena kryptimi (į šiaurę), sudarant galimybę pravažiuoti maršrutiniams autobusams.
Į Karveliškių kapines rekomenduojama atvykti iš Vilniaus rajono Sudervės seniūnijos pusės, vengiant įprastai kur kas labiau transporto priemonių spūsties paveikto maršruto iš Pilaitės prospekto pusės. Eismas pro Karveliškių kapines vyks viena kryptimi: nuo A. Mickevičiaus gatvės link kapinių bus galima važiuoti tik Naujosios gatve, o išvažiuoti – tik Karveliškių gatve. Karveliškių gatvėje bus leidžiamas dvipusis maršrutinių autobusų eismas.
Lapkričio 1 d. Ąžuolyno gatvėje, ties Saltoniškių kapinėmis, bus draudžiamas transporto eismas, išskyrus viešojo transporto eismą. Įvažiuoti į šalia kapinių esančią stovėjimo aikštelę bus galima tik iš Ozo gatvės.
Vėlinių laikotarpiu – dažnesnis viešasis transportas
Siekiant užtikrinti patogesnį susisiekimą, prieš Vėlines ir jų laikotarpiu, viešojo transporto kursavimas bus sustiprintas šiuose maršrutuose:
• Į Rokantiškių kapines keliaujantys gyventojai galės dažniau pasinaudoti 37 ir 115 maršrutų autobusais;
• Į Karveliškių kapines dažniau vyks 63 maršruto autobusai;
• Į Liepynių kapines dažniau važiuos 2 maršruto autobusai;
• Į Kairėnų kapines bus sustiprintas 38 ir 114 maršrutų autobusų eismas.
Patogesniam susisiekimui su kapinėmis bei persėdimais miesto teritorijoje dažniau kursuos ir šie troleibusų maršrutai: 2 (Saulėtekis–Stotis), 7 (Perkūnkiemis–Stotis), 16 (Pašilaičiai–Stotis) ir 19 (Pašilaičiai–Saulėtekis).
Apie papildomus pasikeitimus bus informuojama, tvarkaraščius galima svetainėse judu.lt ir stops.lt. Viešąjį transportą realiu laiku sekite JUDU virtualioje švieslentėje.