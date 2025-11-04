Kauniečiai pavargo: parodė, kaip atrodo miesto gatvė

„Rašau norėdama atkreipti Jūsų dėmesį į labai prastą Alksnių gatvės, Kaune, būklę. Kelias yra visiškai išmaltas, pilnas duobių ir vandens sankaupų, todėl tiek važiuoti juo yra pavojinga, tiek eiti pėstiesiems. Po lietaus gatvė faktiškai tampa nepravažiuojama“, – dėstė spalio 28 dieną laišką „Kas vyksta Kaune“ redakcijai atsiuntusi skaitytoja.
Anot kaunietės, šios gatvės gyventojai esą ne kartą kreipėsi į savivaldybę, tačiau situacija nesikeičia – kelias nuolat primena klampynę.
„Manau, kad ši tema tikrai verta dėmesio – gyventojai pavargo nuo pažadų ir norėtų, kad ši problema būtų paviešinta plačiau. Galbūt Jūs galėtumėte išsiaiškinti, kodėl šis kelias vis dar nėra sutvarkytas“, – pagalbos šaukėsi moteris, atsiuntusi ir kelias gatvės nuotraukas.
Asfalto tikėtis nereikėtų
Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ nurodė, kad Alksnių gatvė šiais metais buvo greideriuota kovo, birželio ir rugpjūčio mėnesiais.
„Pagrindiniai žvyruotų gatvių greideriavimo darbai atliekami pavasarį ir rudenį. Ši gatvė papildomai buvo greideriuota dar ir vasarą. Praėjusį mėnesį startavo rudeninis gatvių greideriavimas – pradėta nuo Aleksoto gatvių. Esant nepalankioms oro sąlygoms darbai nevykdomi“, – aiškino A.Pakalniškis.
Visgi dalis Alksnių gatvės rimtesnio remonto ir asfalto artimiausiu metu nesulauks.
„Pagal Kauno miesto gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų 2024–2026 metų prioritetinį sąrašą, Alksnių gatvės rekonstravimo darbai nėra numatyti. Darbai atliekami atsižvelgiant į eismo intensyvumą, gatvių būklę, viešojo transporto maršrutus, oro sąlygas bei skiriamus asignavimus“, – pažymėjo A.Pakalniškis.