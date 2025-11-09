Šio kvartalo gyventojai namus pasiekia patirdami įtampą ir nerimą: „Nejauku ir suaugusiajam“

Tam, kad patektų į namus jiems tenka kirsti tamsų, neapšviestą skersgatvį, kuriame, kaip patys sako – nors į akį durk. Ypač rudenį ir žiemą.
Į „Vakarų ekspresą“ kreipėsi Klaipėdos gyventojai, kurie, atėjus tamsiam sezonui, ir vėl suka galvas kaip išsivaduoti iš Helovyno siaubo filmą primenančios situacijos.
„Botanikos sodo sustojime išlipus iš 9,14,17 autobusų gyvenantiems Dragūnų kvartale reikia praeiti skersgatvį, kuris neapšviestas.
Jame nėra nė vieno šviestuvo. Vakarais ir rytais taip tamsu, kad nors į akį durk, kas mobiliaisiais telefonais pasišviečia, kas aklinoj tamsoj pereina tą skersgatvį apgraibomis. Vaikai ypač bijo tos vietos.
Tamsu, nejauku ir suaugusiam, grįžus iš koncertų, renginių ar darbo eiti tuo skersgatviu“,– „Vakarų ekspresui“ rašo gyventojai.
Žmonės svarsto, kodėl iki šiol apšvietimo problema šioje Kretingos gatvės atkarpoje yra tiek ilgai nesprendžiama ir miestui neįdomi.
„Vakarų ekspresas“ šį klausimą peradresavo Klaipėdos miesto savivaldybei.
Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė reaguodama į situaciją, neapšviestą teritoriją išsiuntė apžiūrėti ir įvertinti UAB „Klaipėdos paslaugos“ specialistus.
„Klaipėdos paslaugos“ informavo, kad šis skersgatvis yra siauras ir turi daug požeminių komunikacijų, todėl apšvietimo įrengimo projektavimas reikalauja papildomo pasiruošimo bei techninio įvertinimo.
Siekiant tinkamai įvertinti galimybes ir parengti projektą, skersgatvis bus įtrauktas į 2026–2027 m. projektavimo planą“, – geromis žiniomis dalijasi I.Kubilienė.