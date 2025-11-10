„Atidarė Milikonių kalną, pakvieskite kunigą pašventina tegul. Tik Kauno miesto kunigą, o ne iš Vilniaus šalies“, – dar atidarymo dieną „Kas vyksta Kaune“ grupėje šmaikštavo kauniečiai.
Visgi praėjus vos daugiau nei savaitei nuo įkalnės atvėrimo, entuziazmas priblėso – gyventojai dalijasi vaizdais, kuriuose matyti, kaip atrodo naujasis pėsčiųjų takas.
„Milikonių kalno brokas jau pradeda lįsti“, – dalijosi nuotraukas įamžinusi skaitytoja.
Papildyta lapkričio 10 dieną 9 val.
Tuo metu Kauno miesto savivaldybės atstovai teigia, kad tai nėra brokas.
„Šis objektas dar nėra užbaigtas, (yra atnaujintas eismas) taigi kalbėti apie broką negalima“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ atsiųstame komentare pažymėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Inga Bendokienė.
Visgi, remiantis kauniečių vaizdo medžiaga, net jei nuotraukose matomi tarpai tarp trinkelių nėra brokas – pėsčiųjų taką rangovai turės tvarkyti dar kartą.
(papildymo pabaiga)
Portalas „Kas vyksta Kaune“ primena, kad Linkuvos gatvės atkarpos, vadinamosios Milikonių įkalnės, rekonstrukcijos darbai prasidėjo gegužės 21-ąją. Rangos darbus, kurių vertė siekia 2,3 mln. eurų, atliko bendrovė „Kauno keliai“.
Kauno savivaldybės duomenimis, rekonstrukcijos metu buvo iš pagrindų sutvarkytos požeminės komunikacijos, paklota nauja asfalto danga, įrengta papildoma eismo juosta bei nauji pėsčiųjų ir dviračių takai.
Savivaldybė anksčiau yra pripažinusi, kad lietinga vasara gerokai apsunkino darbus.
„Stiprios liūtys kėlė daug iššūkių formuojamiems šlaitams, kur bus įrengtas visiškai naujas takas dviratininkams ir pėstiesiems. Nepalankios oro sąlygos technologiškai ypač apsunkina darbus įkalnėse“, – tuomet teigė I.Bendokienė.