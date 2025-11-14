Pirmieji žiemos ženklai – čia pat: kelininkai vairuotojus perspėja dėl plikledžio

„Kelių priežiūros“ komanda šiems reiškiniams ruošiasi iš anksto. Tai reiškia, kad slidumą mažinančios medžiagos barstomos prevenciškai – dar prieš prasidedant krituliams arba formuojantis plikledžiui.
Visuose valstybinės reikšmės keliuose, nepaisant kelių priežiūros lygio, organizuojami darbai, siekiant atliepti tiek kelių priežiūros normatyvų reikalavimus, tiek ir visuomenės lūkesčius.
Nepaisant dedamų pastangų ir sutelktų „Kelių priežiūros“ pajėgumų, vairuotojams rekomenduojama išlikti itin budriems, stebėti eismo sąlygas, kitus eismo dalyvius, sekti kelio ženklus, paisyti kelių eismo taisyklių, visada rinktis saugų greitį.
Net ir naudojant specialius dirbtiniu intelektu grindžiamus kelių oro sąlygų prognozės modelius, neįmanoma 100 proc. užtikrinti, kad kai kuriuose kelių ruožuose nesusidarys slidi danga. Visos priemonės yra taikomos tam, kad tikimybė susidaryti slidžiai dangai būtų sumažinta iki minimumo.
Siekiant atvirumo, atskaitomybės visuomenei, bendrovė sukūrė galimybę tiesiogiai stebėti „Kelių priežiūros“ mechanizmų atliekamus ir suplanuotus darbus bei panaudotus slidumą mažinančių medžiagų kiekius darbai.keliuprieziura.lt
Be to, apie pavojingas pažaidas, kliūtis ar plikledį valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai kviečiami pranešti trumpuoju tel. nr. 1871 (trumpojo tel. nr. kaina Telia, Tele2 tinkluose – 0,12 Eur/min., Bitė – 0,15 Eur/min.) arba +370 5 232 9600 (kaina pagal mob. operatoriaus planą).
Gyventojų patogumui bendrovė „Kelių priežiūra“ taip pat suteikia galimybę nemokamai užpildyti pranešimo formą internetinėje svetainėje www.keliuprieziura.lt arba minėtas kliūtis pažymėti navigacinėje programėlėje „Waze“, o pateikta informacija pateks į kelininkų informacinę sistemą.
„Kelių priežiūra“ primena, kad bendrovė atsakinga tik už valstybinės reikšmės kelių, bei šių kelių tąsą gyvenvietėse, priežiūrą. Už gatvių priežiūrą gyvenamosiose vietovėse atsakingos vietos savivaldybės.