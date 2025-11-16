Lietuvoje – ypatinga akcija: prisiminė eismo įvykiuose užgesusias gyvybes

„Via Lietuva“ inicijuota akcija „Neužgesk“ simboliškai sujungė šalies miestus į vieną bendrą šviesos grandinę. Tai – tylos, atminimo ir vilties ženklas, kviečiantis visuomenę sustoti, susimąstyti ir saugoti gyvybę kelyje.
„Šviesa, kuri šį vakarą užlieja mūsų miestų bokštus, simbolizuoja žuvusiųjų eismo įvykiuose atminimą. Palaikome visus, kurie išgyvena netektis dėl keliuose prarastų savo šeimos narių, draugų ar pažįstamų. Kartu norime dar kartą atkreipti dėmesį į kiekvieno asmeninę atsakomybę už savo elgesį kelyje, kad būtų išvengta beprasmių aukų“, – sako „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Saugumas keliuose – bendras rūpestis
„Via Lietuva“ nuosekliai siekia stiprinti eismo saugumą: gerina valstybinės reikšmės kelių būklę, modernizuoja kelius, tvarko pavojingus ruožus, diegia inžinerinės eismo saugos priemones bei aktyviai bendradarbiauja su institucijomis ir visuomene švietimo bei prevencijos srityse.
„Eismo saugumas – tai ne vien technologijos ar infrastruktūra. Saugias keliones lemia mūsų elgesys kelyje, Kelių eismo taisyklių laikymasis. Taisyklės kuriamos tam, kad eismas vyktų saugiai. Sulaužius taisykles, pasekmės gali būti labai skaudžios. Todėl minėdami šią dieną, prisiminkime ir savo pareigą laikytis taisyklių,“ – kalbėjo „Via Lietuva“ vadovas.
Kviečiame saugoti vieni kitus kelyje
Pasaulinės dienos žuvusiesiems eismo įvykiuose paminėjimas „Neužgesk“ – tai kvietimas visiems stabtelėti, prisiminti ir veikti. „Via Lietuva“ kviečia visuomenę prisijungti prie šios dienos įamžinimo ir skirti akimirką tylos bei pagalvoti, ką kiekvienas galime padaryti, kad keliuose liktų daugiau šviesos ir mažiau skausmo. Tegul šviesa, šiandien užliejusi miestus, tampa mūsų bendru pažadu – saugoti gyvybę kelyje ir neleisti, kad ji užgestų.