Neįtikėtina – Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per savaitę užfiksavo daugiau kaip 800 KET pažeidimų

2025–11–07 apie 18.28 val. Plungės r., kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, sustabdytam 1969 m. gimusiam automobilio „Audi“ vairuotojui nustatytas 0,43 prom. neblaivumas.
2025–11–10 apie 13.00 val. Klaipėdoje, I. Simonaitytės g., sustabdytam 1952 m. gimusiam automobilio „Seat“ vairuotojui nustatytas 0,97 prom. neblaivumas.
2025–11–13 apie 09.10 val. Plungės r., Plateliuose, 1984 m. gimusiam „ Mitsubishi“ vairuotojui nustatytas 1,02 prom. neblaivumas.
2025–11–15 apie 08.30 val. Plungėje, Rietavo g., sustabdytam 1968 m. gimusiam „Mercedes Benz“ vairuotojui nustatytas 0,49 prom., tą pačią dieną apie 09.55 val. Plungės r., kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, 1969 m. gimusiam „Nissan“ vairuotojui – 0,53 prom., apie 09.42 val. ten pat, 1963 m. gimusiam krovininio automobilio SCANIA vairuotojui – 0,09 prom., apie 12.27 val. tame pačiame kelyje, 1983 m. gimusiam BMW vairuotojui – 0,58 prom., o apie 09.45 val. ten pat sustabdytam 1969 m. gimusiam BMW vairuotojui – 0,41 prom. neblaivumas.
2025–11–15 apie 15.41 val. Klaipėdos r., Kulių k., sustabdytam 1992 m. gimusiam el. mikrojudumo priemonės vairuotojui nustatytas 1,34 prom. neblaivumas.
Per savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai taip pat užfiksavo, kad 5 vairuotojai vairavo neturėdami tam teisės, 20 – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, net 92 – nepraleido pėsčiųjų, 7 vairuotojai ir vienas keleivis nesegėjo saugos diržų, dar vienas atsakomybės sulauks už pavojingą vairavimą.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 633, kitomis priemonėmis – dar 58 leistino greičio viršijimo atvejai.
keliaipažeidimaiKelių policija
Rodyti daugiau žymių