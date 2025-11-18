Šiame mieste gresia dar viena žiedinė sankryža – svarstomas variantas centre

Šis variantas pateiktas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto projektavimo užduotyje, joje nurodoma, kad žiedinės sankryžos su Naująja uosto gatve scenarijus šiemet jau apsvarstytas ir su kitomis institucijomis.
„Atsižvelgti į šių metų gegužės 15 dieną Klaipėdos miesto techninės tarybos posėdžio metu apsvarstytus ir protokolu patvirtintus priešprojektinius sprendinius – trečią sprendinių variantą, kuriame numatyta žiedinė sankryža“, – teigiama būsimų paslaugų sąraše, kuris pateiktas su kitais viešųjų pirkimų dokumentais.
Jie numato ir kitokios sankryžos galimybę: „esant poreikiui, projektuotojas turės pateikti eismo organizavimo variantus svarstyti Saugaus eismo komisijos posėdyje ir suderinti su Policijos eismo priežiūros tarnyba.“
Uosto direkcija šiuo metu ruošiasi pirkti gatvės tęsinio darbų techninės specifikacijos paslaugas.
Projektuojamas būsimosios gatvės tęsinys turėtų būti apie 160 metrų ilgio bei apie 6,5 metro pločio.
Gatvė ves į teritoriją, kurioje jau baigiama statyti dalis naujo „Memelio miesto“ kvartalo, ateityje teritorijoje turėtų įsikurti naujas Uosto direkcijos pastatas, kruizinių laivų terminalas.
žiedinėsankryžažiedinė sankryža
