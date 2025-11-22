Į eglutės įžiebimą – tik pėsčiomis: aiškėja, kada galiausiai Kauno Rotušės aikštė atsivers ir vairuotojams

Eismo ribojimai išliks dar mėnesiui
„Gyvenu Kauno senamiestyje ir labai laukiu, kada vėl galėsime pravažiuoti pro Rotušės aikštę. Man šis maršrutas daug patogesnis, pabodo vakarais lįsti į pilies žiedinę sankryžą, nes ten pastovios spūstys. Gal jau aišku, kada atidarys eismą aplink Rotušę?“, – teiravosi į naujienų portalą Lrytas paskambinęs kaunietis Arūnas.
Primename, kad eismo ribojimai Kaune, Rotušės aikštėje, prasidėjo dar nuo šių metų spalio 6 d. Vairuotojus iki šiol pasitinka akligatvį nurodantys kelio ženklai A. Jakšto, M. Valančiaus, Aleksoto ir Muitinės gatvėse.
Kauniečiai ir miesto svečiai tikėjosi, kad lapkričio 22 d., kai ir bus eglutės įžiebimo šventė, Rotušės aikštė bus pasiekiama ne tik pėsčiomis, bet ir automobiliu. Tačiau aiškėja, jog čia eismas atidaromas nebus.
Kaip Lrytas sako Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis, eismo atnaujinimas planuojamas gruodžio viduryje. Tiesa, tai nutiks tik tuo atveju, jeigu oro sąlygos leis užbaigti būtinus darbus.
„Svarbu suprasti, kad po Kalėdų eglės įžiebimo Rotušės aikštėje padidėja pėsčiųjų srautas. Dėl to atvykstančius į Rotušės aikštę rekomenduojame transporto priemones palikti atokiau, pavyzdžiui, prie Kauno pilies. Tokių rekomendacijų laikydavomės ir prieš Rotušės aikštės atnaujinimą“, – tikina A.Pakalniškis.
Kauniečiai su nuostaba stebi, kai vienu metu puošiama kalėdinė eglutė, o kitame aikštės gale – baigiamas kloti grindinys, apdaila.
Anksčiau miestiečiai nesuprato, kodėl gatvės grindinys išklotas istoriniais akmenimis, o ant jo pilamas betonas. Tačiau portale „Kas vyksta Kaune“ buvo rašoma, kad gatvių grindinio siūlėms užpildyti naudotas ne betonas, o specialus mišinys, kurį dėl šaltėjančio oro tenka papildomai džiovinti.
„Siūlių užpildymo mišinys reikalingas tam, kad akmens grindinys būtų tvirtas ir atlaikytų apkrovas“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ dėstė A.Pakalniškis.
Į senamiestį – tik susimokėjus taršos mokestį
Primename, kad Kauno senamiestyje veikia sumažintos taršos zona (STZ). Įvažiavimas į ją apmokestinamas 2 eurų rinkliava, kuri taip pat apima pirmos valandos nemokamą stovėjimą senamiesčio zonoje ir 2 valandas oranžinėje zonoje. Nurodyto dydžio rinkliava turi būti sumokėta iš karto (esant zonoje) pastačius transporto priemonę mokamoje vietoje.
STZ apima teritoriją prie Nemuno ir Neries santakos, apribotą Šv. Gertrūdos gatve (nuo Kauno pilies iki Gimnazijos gatvės), Gimnazijos gatve, Birštono gatve ir Karaliaus Mindaugo prospektu (nuo Birštono gatvės iki Aleksoto gatvės), išskyrus A.Mapu gatvę.
Anksčiau Kauno miesto savivaldybė skaičiavo, kad STZ vidutiniškai per dieną kerta 1 579 automobiliai.
KaunasKauno rotušės aikštėKauno rotušė
Rodyti daugiau žymių