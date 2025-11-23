AutoSaugus eismas

Iš anksto perspėja dėl eismo Vilniuje: pirmadienį numatomi trikdžiai, gali vėluoti viešasis transportas

2025 m. lapkričio 23 d. 19:46
Lrytas.lt
Savivaldybės įmonė „Judu“ įspėja vilniečius dėl oro sąlygų nulemtų eismo trikdžių, su kuriais gali tekti susidurti pirmadienį.
„Dėl pasikeitusių oro sąlygų rytoj, lapkričio 24 d., galimi eismo trikdžiai bei viešojo transporto vėlavimai.
Kviečiame būti itin atidiems, keliones planuoti su laiko atsarga bei sekti viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku virtualioje „Judu“ švieslentėje“, – rašoma sekmadienį vakare „Facebook“ paskelbtame įraše.
Vilniečiai raginami pirmąjį sniegą pasitikti ramiai ir atsakingai.
Kaip sekmadienį skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, pirmadienio naktį daug kur numatomas sniegas. Kai kur gali susidaryti plikledis, galima ir lijundra.
Nedidelis sniegas vietomis žadamas ir dienos metu, taip pat gali išsilaikyti ir plikledis bei lijundra.
