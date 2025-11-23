Iš anksto perspėja dėl eismo Vilniuje: pirmadienį numatomi trikdžiai, gali vėluoti viešasis transportas

„Dėl pasikeitusių oro sąlygų rytoj, lapkričio 24 d., galimi eismo trikdžiai bei viešojo transporto vėlavimai.
Kviečiame būti itin atidiems, keliones planuoti su laiko atsarga bei sekti viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku virtualioje „Judu“ švieslentėje“, – rašoma sekmadienį vakare „Facebook“ paskelbtame įraše.
Vilniečiai raginami pirmąjį sniegą pasitikti ramiai ir atsakingai.
Kaip sekmadienį skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, pirmadienio naktį daug kur numatomas sniegas. Kai kur gali susidaryti plikledis, galima ir lijundra.
Nedidelis sniegas vietomis žadamas ir dienos metu, taip pat gali išsilaikyti ir plikledis bei lijundra.
SniegasVilniusViešasis transportas
Rodyti daugiau žymių