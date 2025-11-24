AutoSaugus eismas

Uostamiestyje įrengta nauja 102 vietų automobilių stovėjimo aikštelė

2025 m. lapkričio 24 d. 11:40
Uostamiestyje baigti  naujos 102 vietų automobilių aikštelės įrengimo darbai. Aikštelė įrengta Mogiliovo ir Lūžų gatvių sankirtoje, pranešė vietos savivaldybė.
Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus sako, kad, užbaigus šią aikštelę, savivaldybė įgyvendins ir daugiau tokių projektų.
„Nauja aikštelė Mogiliovo ir Lūžų gatvių sankirtoje – dar vienas realus pavyzdys, kad einame teisinga kryptimi. Čia atsirado daugiau nei šimtas parkavimo vietų, apšvietimas, pasodinta medžių – tai reikšmingi pokyčiai vietos gyventojams. Ir tokių projektų mieste bus dar daugiau“, – pranešime cituojamas A. Vaitkus.
Anot savivaldybės, naujos aikštelės bendras plotas siekia 4,1 tūkst. kv. m., jame įrengtos 102 automobilių stovėjimo vietos. 
Čia taip pat nutiesti priėjimo šaligatviai, sumontuota 10 šviestuvų, įrengti nauji lietaus nuotekų tinklai bei pasodinti 32 medžiai.
Atliktų darbų vertė siekia 435 tūkst. eurų.
Parkavimo vietų plėtra vykdoma ir kituose miesto mikrorajonuose – Minijos gatvės kiemuose, Jūrininkų prospekte, Laukininkų gatvės kiemuose.
Savivaldybės duomenimis, pernai mieste buvo įrengta daugiau kaip 1,5 tūkst. naujų automobilių parkavimo vietų, šiemet iš viso planuojama jų įrengti apie 2,2 tūkst.
Parkavimo plėtros projektams savivaldybė kitąmet skirs apie 6,5 mln. eurų.
aikštelėsAutomobiliaiKlaipėdoje

