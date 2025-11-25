AutoSaugus eismas

Dėl sutrikusio eismo Gariūnų g. – įspėjimas ir viešojo transporto keleiviams

2025 m. lapkričio 25 d. 15:06
Lrytas.lt
JUDU socialiniame tinkle „Facebook“ įspėja keleivius – viešasis transportas Vilniuje šiandien gali vėluoti.
„Svarbi informacija vairuotojams ir keleiviams: dėl eismo įvykio Gariūnų g. link Kauno miesto yra apsunkintas eismas.
Viešasis transportas gali vėluoti iki 25 min. Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už nesklandumus“, – rašoma JUDU paskyroje.
