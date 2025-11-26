Naujausia informacija apie kelių būklę sostinėje: į gatves siunčia verstuvus

Trečią kartą nuvalius 3 I, II ir III lygio gatves, bus valomos ir barstomos IV ir V lygių gatvės, teigta pranešime.
„Didžiausias kelininkų dėmesys šiuo metu skiriamas intensyviausio eismo gatvėms mieste bei gatvėms kaip Geležinio Vilko, Laisvės prospektas, Vakarinis ir Pietinis aplinkkeliai, taip pat gatvėms, kuriomis kursuoja viešasis transportas.
Prevenciškai nuvalyti 1382 km sostinės gatvių. Mažosios gatvelės bus intensyviau valomos po to, kai baigs snigti“, – teigta savivaldybės.
Aiškinta, kad miesto viešąsias erdves ir takus prižiūrintys tvarkytojai saugiu pėsčiųjų judėjimu rūpinasi nuo 4 val. ryto. Mieste takus valė ir barstė mažoji (87) ir didžioji (157) technika bei 480 darbuotojų. Pėsčiųjų trasos pravažiuotos jau bent po du kartus ir pradėtas maršrutų kartojimas. Iš viso nuvažiuota 2928 km.
„Esame pasiruošę ekstremalioms oro sąlygoms, dedame visas pastangas, kad judėjimas mieste būtų kuo saugesnis ir sklandenis. Prašome gyventojų keliones planuoti su laiko atsarga, neskubėti, saugoti save ir kitus.
Pastebėję pavojingus ruožus, gatvių ar pėsčiųjų takų atkarpas, informuokite savo seniūniją, praneškite tel.1664 ar 1355“, – skelbiama pranešime žiniasklaidai.