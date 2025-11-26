Prasidėjus žiemai ekspertai priminė vieną paprastą būdą, kaip apsaugoti automobilį nuo rūdžių

„Lietuviškas žiemas nuolat lydi šlapio sniego ir purvo mišinys keliuose, todėl automobiliai greitai apsineša nešvarumais. Dažnas galvoja, kad žiemą plauti automobilio nėra prasmės – juk vėl iš karto susiteps. Tačiau būtent žiemą svarbiausia reguliariai plauti automobilio dugną, nes ten itin kaupiasi kelio druskos ir kitos ėsdinančios cheminės medžiagos“, – pasakoja „Europcar Lietuva“ vadovas Einoras Čiagus.
Pasak jo, druskos ir drėgmės derinys sukuria terpę, kuri kelis kartus pagreitina rūdžių susidarymą. Druska sumažina vandens užšalimo temperatūrą, sudarydama agresyviai veikiančią sūrymo plėvelę, kuri nuolat kontaktuoja su automobilio dugnu ir metalinėmis dalimis.
„Dėl šios priežasties automobilį plauti reikia dažniau. Tikslas nėra vien tik vizualiai švarus kėbulas – svarbiausia, kad apačioje neliktų ėsdinančių medžiagų“, – pabrėžia pašnekovas. Tam jis rekomenduoja rinktis rankinę plovyklą, kurioje galima reguliuoti vandens srovę.
Pataria dažnesnę profilaktiką
E. Čiagaus teigimu, norint tinkamai paruošti automobilį šaltajam sezonui, nepakanka pasirūpinti vien tik padangų keitimu.
„Prižiūrėdami savo nuomojamų automobilių parką, žiemos metu reguliariai atliekame automobilių techninę priežiūrą – testuojame akumuliatorius, tikriname langų plovimo sistemas ir stabdžius. Mūsų ilgalaikės nuomos klientams tai suteikia ramybę – viskas atliekama už juos, pagal numatytą automobilio techninės priežiūros grafiką“, – sako pašnekovas.
Dažnesnė automobilių patikra padeda išvengti ir žiemą dažniau pasitaikančių gedimų, tokių kaip išsikrovęs akumuliatorius. Taip pat patariama nepamiršti elementarių priežiūros taisyklių.
„Šaltojo sezono metu naudojame žieminius langų apiplovimo skysčius, tepame spyneles apsauginiais tepalais, reguliariai tikriname važiuoklę ir pakabą. Tą patį rekomenduojame ir kitiems vairuotojams – tai padeda išvengti situacijų, kai ryte durelės neatsidaro, o starteris net neišleidžia jokio garso“, – teigia „Europcar Lietuva“ vadovas.
Pasak jo, iš keblių situacijų neretai tenka gelbėti ir klientus – ne tik užvesti automobilį, bet ir atrakinti prišalusias dureles. „Nors pagalbą klientams teikiame ištisą parą, nuolat primename jiems nepalikti įjungtų žibintų, o esant dideliam šalčiui vengti labai trumpų kelionių, nes akumuliatorius nespėja įsikrauti. Taip pat patariame vengti aukšto slėgio plovimo, kai lauke minusinė temperatūra, saugoti amortizatorius nuo smūgių važiuojant per kietus ledo grumstus ar sniego kauburius“, – sako E. Čiagus.
Atmintinė vairuotojams žiemą:
Padangos. Protektoriaus gylis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm, rekomenduojama daugiau 4,5 mm.
Valytuvai ir skysčiai. Žieminis langų apiplovimo skystis ir tvarkingi valytuvai – būtinybė.
Žibintai. Patikrinkite, ar visi veikia, nuvalykite purvą ir ledą.
Akumuliatorius. Jei jam 4–5 metai, verta profilaktiškai patikrinti.
Įrankiai. Turėkite sniego kastuvą, grandyklę, šepetį ir spynelių tepalą.
