Vairuotojams Vilniuje dėl sniego – „Grindos“ signalas

„Šiuo metu sninga visame mieste, didžiausias snygas fiksuojamas Fabijoniškėse. Gatvių dangos temperatūra svyruoja nuo -0,8 iki 0,5 laipsnių.
Eismo sąlygos kol kas geros, nukritęs sniegas tirpsta“, – rašoma „Grindos“ žinutėje feisbuke.
Čia pabrėžiama, kad nors keliai yra nubarstyti, kelio danga – šlapia: „Vairuodami išlikite atsargūs“.
Kaip skelbė meteo.lt sinoptikai, trečiadienio naktį vietomis, daugiausia Pietų Lietuvoje, krituliai, vyraus sniegas. Kai kur lijundra, šlapio sniego apdraba. Vėjas šiaurės rytų, 6–11 m/s. Temperatūra 1–6 laipsniai šalčio, kai kur 0–2 laipsniai šilumos.
Trečiadienio dieną krituliai, daugiausia smarkus sniegas. Daug kur šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 8–13 m/s. Temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Antradienį buvo perspėjama, kad jeigu galima, trečiadienį būtų gerai iš namų niekur nevykti.
GrindaSniegasOrų prognozė
