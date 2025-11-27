Naujausia informacija dėl kelių ir takų būklės: kelininkai dirbo visą naktį

„Grindos” technika naktį išvalė likusią šlapio sniego masę bei atliko prevencinį barstymą ir važiuoja dirbti į mažesnes, labiau nutolusias gatves“, – socialiniame tinkle „Facebook“ ketvirtadienio rytą paskelbė įmonė.
Rytas Vilniuje – be kritulių, oro ir gatvės dangų temperatūra teigiama. Oro temperatūra svyruoja apie 1 laipsnį šilumos, gatvių dangų temperatūra – nuo 0,8 iki 2,2 laipsnio.
Po pietų temperatūra gali kristi, galima šlapdriba arba lijundra.
„Toliau stebime padėtį ir reaguosime pagal susidariusias aplinkybes“, – teigia „Grinda“.
Vilniaus miesto savivaldybė taip pat tikino, kad teritorijų tvarkytojai į pėsčiųjų takus išvažiavo nuo 3 val. ryto.
„Šiuo metu nėra slidu. Tvarkytojai pėsčiųjų trasų maršrutus pravažiavę po du ar daugiau kartų. Prižiūrint pėsčiųjų maršrutus nuvažiuoti 5 392 km.
Miesto gatves „Grinda“ prevenciškai prasibarstė nuo 1 val. nakties. Jau nuvalyta ir pabarstyta 100 proc. I, II ir III lygio gatvių. Šiandien pradedamos valyti ir barstyti IV ir V lygio gatvės atsižvelgiant į prioritetus – įkalnės / nuokalnės, prašymai ir kt.
Jeigu visgi pastebėtumėte slidžių ar blogai nuvalytų gatvių ar pėsčiųjų takų atkarpų, informuokite savo seniūniją, praneškite tel.1664 ar 1355“, – teigiama savivaldybės.
Sinoptikai skelbia, kad trečiadienio pavakarę dalyje pietinių rajonų sniego dangos storis siekė iki 7–13 cm.
„Krituliai iš Lietuvos visiškai pasitrauks tik ketvirtadienį vakare. Likusią savaitės dalį kritulių sulauksime tik vietomis“, – sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Per trečiadienio naktį ir dieną (iki 17 valandos) daugiausia kritulių iškrito Kalvarijoje – 17,5 mm; Druskininkuose ir Varėnoje – 15,3 mm; Marijampolėje – 14,5 mm; Birštone – 11,7 mm; Alytuje ir Lazdijuose – 11,3 mm; Šalčininkuose – 9,6 mm; Trakuose – 9,1 mm; Vilniuje – 8,7 mm.