Paaiškėjo, kada pagaliau bus visiškai užbaigtas Sargėnų viaduko remontas

„Galime patvirtinti, kad ant viaduko pastaruoju metu išties dirba daugiau darbuotojų nei įprastai. Šiuo metu atliekami asfalto dangos įrengimo darbai, kurie yra imlesni darbo jėgos poreikiui. Visus darbus baigti planuojama iki gruodžio mėnesio vidurio“, – trečiadienį portalui „Kas vyksta Kaune“ teigė AB „Via Lietuva“ atstovas Vytenis Radžiūnas.
Visgi eismas viaduku gali būti visiškai atvertas ir anksčiau, mat, kaip matyti vaizdo medžiagoje, kelininkai jau atlieka baigiamuosius darbus.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad apie planuojamą Sargėnų viaduko remontą pranešta 2022-ųjų gruodį. Remonto darbus buvo planuota atlikti per 13 mėn. Visgi remonto darbai gerokai užsitęsė.
Šią savaitę AB „Via Lietuva“ atstovas apibendrintai aptarė per visą laikotarpį atliktus remonto darbus.
„Buvo atliekami susilpnėjusių viaduko konstrukcijų stiprinimo darbai, deformacinių pjūvių atnaujinimas asfalto dangoje, hidroizoliacijos atnaujinimas, asfalto dangos įrengimas, dangos ženklinimas, naujų atitvarų ir tvorelės įrengimas.
Didžiausią įtaką dėl užsitęsusių darbų padarė daug prastesnė esamų konstrukcijų būklė, nei buvo įvertinta projektuotojų. Būtent dėl prastesnės konstrukcijų būklės teko net du kartus skelbti atskirus pirkimus papildomų darbų atlikimui, kuriuos atliko AB „Kelių priežiūra“, – aiškino V. Radžiūnas.
Anot jo, Sargėnų viaduko remonto sutartis su UAB „Autokausta“ siekia daugiau kaip 2,1 mln. Eur (su PVM), AB „Kelių priežiūra“ atliko darbų už daugiau nei 790 tūkst. Eur (su PVM).