Moteris įvažiavo į upę: po intensyvių paieškų ugniagesiams pavyko rasti nuskendusį automobilį

Atvykę į įvykio vietą ugniagesiai gelbėtojai pamatė, kad lengvasis automobilis sparčiai skęsta ir netrukus visiškai pradingo po vandeniu.
Pasitelkus echolotus buvo tikrinamas upės dugnas siekiant nustatyti galimą automobilio buvimo vietą.
Vykdant povandenines paieškas, narai ištyrė vieną iš nustatytų vietų, tačiau automobilio nerado. Dėl stiprios srovės ir tamsaus paros meto paieškos maždaug prieš trečią valandą nakties buvo nutrauktos, rašo „Delfi.lv“.
Upės gylis šioje vietoje siekia net dešimt metrų, o tai reiškia visišką tamsą po vandeniu – net ir su prožektoriumi matomumas tėra apie 30 centimetrų, o be jo – jokio.
Todėl narai upės dugną turi tikrinti liečiant, judėdami tiesiog po centimetrą. VUGD teigimu, esant nežinomai tikslei automobilio buvimo vietai, tokios paieškos gali trukti kelias valandas ar net dienas.
Paieškos bus tęsiamos kitą dieną, šviesiu paros metu.
Rygos savivaldybės policijos duomenimis, automobilis, važiuodamas krantine, staigiai manevravo ir nuo laivų prieplaukos įvažiavo į Dauguvą.
Atvykus pareigūnams liudininkai papasakojo, kad automobilyje buvo moteris.
Penktadienį popiet, po daugiau nei penkių valandų intensyvių paieškų, ugniagesiams pavyko Dauguvoje rasti nuskendusį automobilį. Jame buvo rastas kūnas, kuris iškeltas iš vandens ir nugabentas į krantą, pranešė Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (VUGD).