AutoSaugus eismas

Besmegenių ten netrūksta: Panevėžyje šaligatvis „sutvarkytas“ taip, kad praeiti beveik neįmanoma Gresia baudos

2026 m. vasario 1 d. 13:33
Lrytas.lt
Faisbuko grupėje „Mentai PNVŽ“ pasirodė skaitytojo įrašas, sukėlęs tikrą diskusiją apie žiemos tvarką Panevėžyje. Nuotraukose matyti Naujamiesčio gatvės šaligatvis, kuris vietomis labiau primena sniego tunelį nei pėsčiųjų taką. Kaip rašo pats autorius, kai kurie gyventojai vis dar linkę sniegą tiesiog stumti už savo tvoros ribų – ant šaligatvio. O tada jau „dzin“, kaip praeis kiti.
Daugiau nuotraukų (4)
Komentatoriai irgi neliko abejingi. Vieni ramiai siūlė tiesiog rinktis kitą pusę gatvės – „ten tikrai gerai“. Kiti reagavo kandžiau, esą „besmegenių tikrai netrūksta, pafotkink kiek nori, kad visi žinotų“.
Treti ragino taikyti griežtesnes priemones, siūlydami „baudas už chuliganizmą tokiems“.
Ar už sniego suvertimą ant šaligatvio gali būti bauda?
Taip. Pagal Panevėžio miesto taisykles gyventojai ne tik turi prižiūrėti savo sklypo teritoriją, bet ir negali sniego versti ant viešųjų pėsčiųjų takų. Tai laikoma viešosios tvarkos pažeidimu.
Už tokius veiksmus gali būti taikoma:
Administracinė atsakomybė,
Įspėjimas arba bauda (paprastai nuo 20 iki 140 eurų, priklausomai nuo situacijos),
O jei dėl užverstų pusnių pėstieji patiria pavojų – atsakomybė gali būti dar griežtesnė.
Kol vieni sako, kad tai „tiesiog žiema“, kiti primena, jog šaligatviai yra bendro naudojimo erdvė, o ne vieta sniego kalnams statyti.
sniego valymasšaligatvisPanevėžys

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.