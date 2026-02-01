Komentatoriai irgi neliko abejingi. Vieni ramiai siūlė tiesiog rinktis kitą pusę gatvės – „ten tikrai gerai“. Kiti reagavo kandžiau, esą „besmegenių tikrai netrūksta, pafotkink kiek nori, kad visi žinotų“.
Treti ragino taikyti griežtesnes priemones, siūlydami „baudas už chuliganizmą tokiems“.
Ar už sniego suvertimą ant šaligatvio gali būti bauda?
Taip. Pagal Panevėžio miesto taisykles gyventojai ne tik turi prižiūrėti savo sklypo teritoriją, bet ir negali sniego versti ant viešųjų pėsčiųjų takų. Tai laikoma viešosios tvarkos pažeidimu.
Už tokius veiksmus gali būti taikoma:
Administracinė atsakomybė,
Įspėjimas arba bauda (paprastai nuo 20 iki 140 eurų, priklausomai nuo situacijos),
O jei dėl užverstų pusnių pėstieji patiria pavojų – atsakomybė gali būti dar griežtesnė.
Kol vieni sako, kad tai „tiesiog žiema“, kiti primena, jog šaligatviai yra bendro naudojimo erdvė, o ne vieta sniego kalnams statyti.