Teigiama, kad Vilniuje Jogailos g. dėl sustojusio troleibuso apsunkintas eismas link stoties.
„Pagal galimybes prašome rinktis kitus maršrutus“, – įspėja JUDU.
Taip pat rekomenduojama keliones planuotis su laiko atsarga.
„Suprantame, kad tai sukelia nepatogumų keleiviams, ir nuoširdžiai apgailestaujame dėl susidariusios situacijos.
Kviečiame viešojo transporto eismą stebėti virtualioje švieslentėje: https://judu.lt/viesojo-transporto.../virtuali-svieslente/", – skelbia įmonė.
Neišvažiavo dešimtys autobusų
Apie sudėtingą situaciją pranešė ir Klaipėdos keleivinis transportas.
„Šį rytą situacija viešajame transporte labai sudėtinga – rekordiškai daug autobusų (dešimtys) neišvažiavo į trasą. Tokių skaičių nėra buvę per visą mūsų istoriją. Kai kuriuose svarbiuose maršrutuose ryto situaciją vertiname labai blogai.
Atsiprašome keleivių. Šiuo metu aiškinamės su vežėjais priežastis ir imsimės priemonių, kad tokie atvejai nesikartotų“, – teigė įmonė.
Keleiviams rekomenduojama prieš vykstant pasitikrinti autobuso atvykimą tikro laiko žemėlapyje interneto svetainėje.
„Tikimės, kad artimiausiomis valandomis padėtis normalizuosis, tačiau kol kas kviečiame planuoti keliones pagal realius duomenis.
Prasčiausiai šįryt veža vežėjas, kurio parke daugiausia dyzelinių ir dujinių autobusų. Vežėjai, kurių parkas daugiausia varomas elektra, dirba patikimiau.
Dėkojame už kantrybę ir supratingumą“, – sakė įmonė.