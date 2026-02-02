Speigas paveikė net geležinkelį: nuo ryto genda riedmenys, traukiniai – vėluoja

Anot „LTG Link“ vadovės Kristinos Meidės, nors oro sąlygos kėlė iššūkių traukinių eismui, savaitgalį bendrasis traukinių punktualumo rodiklis siekė 90 proc.
„Itin žema temperatūra reikalauja papildomų procedūrų, todėl komandos dirba sustiprintu režimu. Saugios ir patikimos kelionės išlieka mūsų prioritetu“, – sako „LTG Link“ vadovė K. Meidė.
Pirmadienio rytą, vietomis temperatūrai nukritus žemiau –30 °C, buvo paveiktas 15 keleivinių traukinių eismas. Dalis vėlavimų susidarė dėl šalčio poveikio geležinkelio infrastruktūrai, kai kelininkams teko valyti prišalusius bėgių perjungimo iešmus. Vėlavimų pasitaikė ir dėl riedmenų gedimų, taip pat susijusių su neeilinėmis oro sąlygomis.
Savaitgalį dėl pavienių riedmenų ir infrastruktūros gedimų dalis traukinių į galutinę stotelę vėlavo atvykti iki 30 minučių, tik keli traukiniai vėlavo ilgiau nei valandą.
Reaguodama į besitęsiantį speigą ir jo poveikį traukinių eismui, „LTG Link“ imasi papildomų priemonių kelionių saugumui ir patikimumui užtikrinti bei nuolat informuoja keleivius apie eismo pokyčius.
Kelionę planuojančius keleivius bendrovė ragina sekti eismo informaciją www.ltglink.lt svetainėje ir atkreipti dėmesį į gaunamas SMS žinutes bei el. laiškus dėl galimų pasikeitimų. Dėl bilieto kompensacijos vėluojančiu traukiniu vykę keleiviai gali kreiptis el. paštu kompensacija@ltglink.lt.
geležinkelisspeigasšaltis
Rodyti daugiau žymių