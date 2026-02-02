Vilniečius skubina patraukti gatvėje paliktus automobilius: nepaisantiems – bauda

Šiuo metu dauguma stovėjimo vietų yra užstatytos, todėl technika negali kokybiškai nuvalyti susikaupusio sniego ir užtikrinti saugių eismo sąlygų.
Automobilių stovėjimo vietų valymo darbai vyks šiose gatvėse:
Vasario 5 d.: Vokiečių g., Didžioji g., Rotušės a.
Vasario 6 d.: Rūdninkų g., Ligoninės g., Visų Šventųjų g., Arklių g., Pasažo skg., Pylimo g., Etmonų g.
Vasario 7 d.: Dominikonų g., Šv. Jono g., Gaono g. stovėjimo aikštelė, Totorių g.
Vasario 9 d.: Subačiaus g., A. Strazdelio g., Bokšto g., Rusų g., Latako g., Maironio g.
Vasario 10 d.: Šv. Mykolo g., A. Volano g., Barboros Radvilaitės g., Šventaragio g., Maironio g.
Prašoma ne tik patraukti šiuo metu stovinčius automobilius, bet ir minėtomis dienomis nestatyti transporto priemonių tvarkomose Senamiesčio gatvėse.
„SVARBU. Prieš darbus kiekvienoje gatvėje bus pastatytos tvorelės, informaciniai pranešimai ir laikini kelio ženklai, draudžiantys statyti automobilius. Kai tik gatvėje bus baigtas stovėjimo vietų valymas, visas laikinas ženklinimas bus nedelsiant pašalintas. Už kelio ženklų nepaisymą gali būti taikoma administracinė atsakomybė, o kliūtimi tampanti transporto priemonė gali būti priverstinai patraukta“, – įraše įspėja „Grinda“.
Įmonės atstovai taip pat pažymi, kad laiku patraukti automobiliai leidžia sniego valymo technikai dirbti efektyviai ir užtikrinti, kad gatvės būtų pravažiuojamos, saugios ir tvarkingos.