AutoSaugus eismas

Vilniečius skubina patraukti gatvėje paliktus automobilius: nepaisantiems – bauda

2026 m. vasario 2 d. 13:00
Vilniaus miesto tvarkymo įmonė „Grinda“ šią savaitę Senamiestyje atliks gatvių stovėjimo vietų valymo darbus. Vairuotojai raginami patraukti automobilius iš gatvėse esančių stovėjimo vietų, kad sniego valymo technika galėtų tinkamai atlikti darbus, feisbuke skelbia įmonė.
Daugiau nuotraukų (8)
Šiuo metu dauguma stovėjimo vietų yra užstatytos, todėl technika negali kokybiškai nuvalyti susikaupusio sniego ir užtikrinti saugių eismo sąlygų.
Automobilių stovėjimo vietų valymo darbai vyks šiose gatvėse:
Vasario 5 d.: Vokiečių g., Didžioji g., Rotušės a.
Vasario 6 d.: Rūdninkų g., Ligoninės g., Visų Šventųjų g., Arklių g., Pasažo skg., Pylimo g., Etmonų g.
Vasario 7 d.: Dominikonų g., Šv. Jono g., Gaono g. stovėjimo aikštelė, Totorių g.
Vasario 9 d.: Subačiaus g., A. Strazdelio g., Bokšto g., Rusų g., Latako g., Maironio g.
Vasario 10 d.: Šv. Mykolo g., A. Volano g., Barboros Radvilaitės g., Šventaragio g., Maironio g.
Prašoma ne tik patraukti šiuo metu stovinčius automobilius, bet ir minėtomis dienomis nestatyti transporto priemonių tvarkomose Senamiesčio gatvėse.
„SVARBU. Prieš darbus kiekvienoje gatvėje bus pastatytos tvorelės, informaciniai pranešimai ir laikini kelio ženklai, draudžiantys statyti automobilius. Kai tik gatvėje bus baigtas stovėjimo vietų valymas, visas laikinas ženklinimas bus nedelsiant pašalintas. Už kelio ženklų nepaisymą gali būti taikoma administracinė atsakomybė, o kliūtimi tampanti transporto priemonė gali būti priverstinai patraukta“, – įraše įspėja „Grinda“.
Įmonės atstovai taip pat pažymi, kad laiku patraukti automobiliai leidžia sniego valymo technikai dirbti efektyviai ir užtikrinti, kad gatvės būtų pravažiuojamos, saugios ir tvarkingos.
Grindagatvių valymasAutomobiliai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.