„Savaitgalį su šeima keliavome iš Klaipėdos į Vilnių ir pastebėjome, kad ir taip ne pačios geriausios būklės mūsų keliai žiemą tapo išvis nebepravažiuojami.
Ir čia kalbu ne apie nenukastą sniegą ar nepabarstytą kelią. Netoli Kryžkalnio didelėje kelio atkarpoje tiesiog sutrūkęs ir iškeltas asfaltas, matyt, dėl esančio speigo šalyje.
Esant sudėtingoms oro sąlygoms ir slidžiam keliui kelionė ir taip yra iššūkis, tačiau ten mažų mažiausiai trūksta kelio ženklų, kurie įspėtų apie tokią situaciją ir lieptų sumažinti greitį. Kartais tai gali išgelbėti gyvybę“, – naujienų portalui Lrytas pasakojo klaipėdietė.
Tuo tarpu AB „Kelių priežiūra“ informavo, kad yra fiksavusi kelyje A1, netoli Kryžkalnio, esančias dangos deformacijas, kurioms, įtaką padarė žiemos įšalas.
Anot kelių priežiūrą vykdančios bendrovės, pažaidos daugiausia fiksuotos nuo 203 iki 240 kilometro ruože.
„Norime akcentuoti, kad skersiniai iškilimai ir panašios pažaidos senoje dangoje yra dažnas reiškinys įšalo metu, visos pažaidos stebimos, pažaidoms viršijus kirtinę ribą, jos yra tvarkomos laikinais mišiniais, o nusistovėjus teigiamai temperatūrai ir nelikus įšalo – frezuojama ir tvarkoma danga visu kelio juostos pločiu.
Tokie ilgalaikiai sprendiniai numatyti atlikti pavasarį“, – paaiškino AB „Kelių priežiūra“ Komunikacijos skyrius.
Bendrovė taip pat pažymėjo, kad dėl greičio mažinimo ir kitų eismo saugumo priemonių visada sprendžiama kartu su valstybinės reikšmės kelio savininku – AB „Via Lietuva“. Tai, anot jos, daroma ir šiuo atveju.
Be to, vairuotojams priminė, kad apie pastebėtas kliūtis ir panašius pavojus galima pranešti nurodytais kontaktais.
„Primenama, kad apie pavojingas pažaidas, kliūtis valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai kviečiami pranešti trumpuoju tel. nr. 1871 (trumpojo tel. nr. kaina Telia, Tele2 tinkluose – 0,12 Eur/min., Bitė – 0,15 Eur/min.) arba +370 5 232 9600 (kaina pagal mob. operatoriaus planą).
Gyventojų patogumui bendrovė „Kelių priežiūra“ taip pat suteikia galimybę nemokamai užpildyti pranešimo formą internetinėje svetainėje www.keliuprieziura.lt arba minėtas kliūtis pažymėti navigacinėje programėlėje „Waze“, o pateikta informacija pateks į kelininkų informacinę sistemą“, – nurodė bendrovė.
KeliasKryžkalnisautostrada
Rodyti daugiau žymių