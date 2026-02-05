Į bėdą patekęs ūkininkas pasibaisėjo įmonės darbuotojo paaiškinimu: „Kur dingo žmogiškumas“

Savo ruožtu „Ekonovus“ neneigia, kad jų vairuotojus iš tiesų stebi kameros, tačiau pažymi, jog įmonės vidinės tvarkos dokumentuose nėra jokių nuostatų, draudžiančių darbuotojams suteikti pagalbą.
Sako, kad ieškojo pagalbos visur
Kaip naujienų portalui Lrytas pasakoja ūkininkas Gintautas Žebelys, praėjusį savaitgalį jis laukė siuntų kompanijos „Schenker“. Siuntinys turėjo būti pristatytas jam į namus, Kelmynės kaimą, esantį Tauragės rajone.
Tačiau logistikos kompanijos vilkiko vairuotojas, sukdamas į sodybos keliuką, nuslydo, sunkiasvorė mašina nuslydo į griovį.
Gintautas visaip bandė padėti į nepavydėtiną situaciją pakliuvusiam vairuotojui. Kreipėsi į vietos seniūniją, bet visi traktoriai darbavosi toliau ir būtų tekę ilgai jų laukti.
„Galvojame, kad reikės stabdyti pravažiuojančias mašinas ir kaip tik atvažiavo „Ekonovus“ rinkti šiukšles. Sakau: „Vyrai, turime virvę, ar galite užkabinti ir timptelti, kad galinis ratas išvažiuotų?“ Jie man pasakė, kad negali, nes viduje sudėtos kameros ir jiems to daryti neleidžia (vadovybė – aut. past.)“, – pasakoja ūkininkas.
Jis tvirtinta visai nepykstantis dėl „Ekonovus“ vairuotojo elgesio. Gintautas širsta dėl tokios įmonės vadovybės politikos ir klausia, kur dingo jų žmogiškumas.
Įrašą paviešino, pasipiktino ir kiti ūkininkai
G.Žebelys siuntų kompanijos vilkiko gelbėjimo operaciją nufilmavo ir patalpino feisbuke. Internautai taip pat stebėjosi dėl tokio elgesio. Vaizdo įrašą pamatę kiti žemdirbiai traukė pečiais ir sakė, kad ne kartą jiems teko „Ekonovus“ sunkvežimius traukti su traktoriais, kai jie strigo šlapiose pievose ar pusnyse. Kai kurie žemdirbiai pyko, kad jei įmonė laikosi tokios politikos – kitąsyk šukšlių surinkėjai galės kapstytis patys.
Galop, nuo kelio nuslydusį vilkiką ištraukė visureigis.
„Atvažiavo vaikinukai, padėjo. Jie viską padarė neprašydami jokio atlygio“, – gero žodžio padėjusiems jaunuoliams negaili ūkininkas G.Žebelys.
Įmonė paaiškino jų vidinę tvarką
„Ekonovus“ komunikacijos ir marketingo vadovė Ernesta Razbadauskė Lrytas adresuotame komentare nuoširdžiai apgailestauja dėl nemalonios situacijos, į kurią pateko nuo kelio nuslydęs vairuotojas.
Pasak jos, jų įmonės vidinės tvarkos dokumentuose nėra jokių nuostatų, draudžiančių darbuotojams suteikti pagalbą, o kiekviena situacija vertinama individualiai, atsižvelgiant į aplinkybes ir saugumą.
„Įmonės transporto priemonėse įrengtos vaizdo kameros skirtos fiksuoti aplinką, o ne darbuotojus – to reikalauja mūsų paslaugų teikimo sutartiniai įsipareigojimai. Be to, tai yra įprasta praktika daugelyje modernių, didelį transporto parką valdančių įmonių ir nėra skirta kontroliuoti ar riboti žmogišką elgesį“, – paaiškina E.Razbadauskė.
Ji tęsia dėstydama, jog vadovybė supranta, kad tokiais atvejais pagalba ypač svarbi, tačiau sako, kad „vertindami „Ekonovus“ darbuotojo veiksmus, atkreipiame dėmesį, kad jis veikė pagal situacijos vertinimą, galimą riziką ir saugumo principus, o ne iš abejingumo ar nenoro padėti“.
Sako, kad ne kartą padėjo kitiems vairuotojams
„Ekonovus“ Komunikacijos ir marketingo vadovė teigia, kad yra daug atvejų, kai jų darbuotojai padėjo žmonėms sudėtingose situacijose.
Kaip pavyzdį pateikė vilnietės feisbuke įkeltą įrašą, kuriame matyti, kad „Ekonovus“ traktorius užtraukė į įkalnę negalėjusį pakilti vilkiką.
„Tai įrodo, kad „Ekonovus“ kasdienėje veikloje vadovaujasi žmogiškumo, atsakomybės ir saugumo principais – šios vertybės mums yra vienodai svarbios“, – pabrėžia įmonės atstovė.