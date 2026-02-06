Vilniuje pasipylė avarijos, neveikia šviesoforai – fiksuojamos spūstys

Kaip praneša „JUDU“, užfiksuoti 6 eismo įvykiai ir 9 eismo grūstys pagrindinėse Vilniaus gatvėse.
Eismo įvykiai užfiksuoti Tunelio gatvėje ties Tūkstantmečio gatve, Pašilaičių gatvėje, Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankryžoje, A. Goštauto ir Klaipėdos gatvėse, Ateities g. ties Ateities st.
Taip pat ties Gedimino pr. 64.
Užfiksuotos automobilių grūstys šiose gatvėse:
Žirnių g. link Minsko pl.–Žirnių–Liepkalnio g. sankryžos (iš centro);
Kareivių g. link Kareivių–Kalvarijų–Ozo g. sankryžos;
Ozo g. link Kareivių—Kalvarijų—Ozo g. sankryžos;
Geležinio Vilko g. link Geležinio Vilko–Žalgirio g. sankryžos (iš centro);
Olandų g. link Olandų žiedo;
Antakalnio g. link Olandų žiedo;
Pilaitės pr. link Pilaitės pr. — Spaudos g. sankryžos (iš centro);
Ozo g. link Ozo–Gelvonų g. sankryžos (nuo Šeškinės);
Pilaitės pr. link Pilaitės pr. — Laisvės pr. sankryžos (į centrą).
Neveikia šviesoforas
Pranešama, kad neveikia Savanorių pr. - Vaduvos g. sankryžos šviesoforai. Skelbiama, kad sutaisyti planuojama iki 18.20 val.
Meteorologai ragina suklusti
Skelbiama, kad penktadienį mūsų šalis bus žemo slėgio sūkurio šiaurės rytiniame pakraštyje.
Dangų užklos storas debesų sluoksnis. Nedidelių kritulių sulauksime daugelyje vietovių, daugiausia rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose. Vyraus sniegas. Pietų Lietuvoje kai kur gali susiformuoti lijundra, tad tiek pėstiesiems, tiek vairuotojams reikės būti atidesniems. Šiaurės rytų, rytų vėjas pūs vidutiniu stiprumu. Įdienojus bus 1–6 laipsniai šalčio.
Šeštadienį sinoptinė situacija nesikeis. Naktį daug kur numatomi krituliai, vyraus nedidelis sniegas. Mažiau kritulių bus tik šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjo kryptis ir greitis nesikeis. Paryčiais temperatūra sieks 3–8 laipsnius šalčio.
Vilniusspūstysšviesoforai
Rodyti daugiau žymių