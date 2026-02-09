„Via Lietuva“ imasi masinio kritinės būklės tiltų tvarkymo: iki 2028-ųjų pabaigos sutvarkys daugiau kaip 100 tiltų

„Tiltai – svarbios susisiekimo arterijos, nesvarbu, ar jie jungia upių krantus gyvenvietėse, ar driekiasi per autostradas. Kiekvienas sutvarkytas tiltas reiškia ne tik saugesnį eismą, bet ir gyvesnius regionus – trumpesnį kelią pas gydytoją, greitesnį susisiekimą su darbu. Džiaugiuosi, kad avarinės būklės tiltų sąrašą sparčiai mažiname. Pernai rekonstruoti 29 tiltai, dar 160-tyje atlikti remonto darbai, per ateinančius trejus metus intensyviai tęsime avarinės būklės tiltų atnaujinimą, sutvarkysime dar 105 tiltus“, – pabrėžia susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Pasak „Via Lietuva“ vadovo Martyno Gedaminsko, tiltai ir viadukai – svarbūs infrastruktūros statiniai tiek eismo dalyvių, tiek visam šalies nacionaliniam saugumui ir mobilumui užtikrinti.
„2026-ieji – tiltų tvarkymo metai. Tiltai ir viadukai nėra tik atskiri infrastruktūros objektai – jie sudaro visos šalies kelių sistemos stuburą ir turi tiesioginę įtaką eismo saugumui, regionų pasiekiamumui bei nacionaliniam saugumui. Delsimas kainuoja per brangiai, todėl nuosekliai investuodami į tiltų ir viadukų atnaujinimą mes ne tik šaliname dešimtmečiais kauptas problemas, bet ir kuriame patikimą bei saugią infrastruktūrą ateities kartoms“, – pabrėžia „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
2025-aisias tvarkyta beveik 200 statinių
Per 2025-uosius pabaigti svarbūs rekonstravimo ir remonto projektai įvairiuose šalies regionuose, sutvarkyti 29 tiltai ir viadukai, iš kurių 11 buvo kritinės būklės. Be rekonstravimo ir remonto darbų, dar 160 tiltų pernai buvo atlikti papildomi atskirų elementų taisymo darbai, skirti prailginti jų tarnavimo laiką ir stabilizuoti esamą būklę.
Kiekvienas valstybinės reikšmės keliuose esantis tiltas apžiūrimas ir jo būklės vertinimas atliekamas kartą per metus. Tiltai, kurių būklė blogesnė, siekiant užtikrinti saugumą apžiūrimi didesniu periodiškumu.
Praėjusiais metais įgyvendintas krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė (136,12 km) tilto per Šuniją rekonstravimas, rajoninio kelio Nr. 1906 Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–Kėdainiai (32,31 km) tilto per Barupę rekonstravimas bei rajoninio kelio Nr. 4232 Endriškiai–Gudai (1,19 km) tilto per kanalą atnaujinimas. Taip pat baigti du magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ruože esančių tiltų per Voverkį rekonstravimo projektai (33,75 km ir 35,16 km).
Reikšmingi darbai atlikti ir kituose svarbiuose transporto koridoriuose. Rekonstruotas krašto kelio Nr. 196 Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis ruožas nuo 13,2 iki 13,8 km kartu su tiltu per Dubysą, atnaujintas rajoninio kelio Nr. 3601 Rokiškis–Juodupė–Onuškis–Ilzenbergas (13,69 km) tiltas per Vyžuoną bei krašto kelio Nr. 133 Merkinė–Leipalingis (13,64 km) tiltas per kanalą. Be to, sutvarkytas rajoninio kelio Nr. 1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai (12,11 km) tiltas per Gausantę.
Praėjusiais metais taip pat atlikti tilto per Šešuvą paprastojo remonto darbai magistraliniame kelyje A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis (16,47 km) bei atnaujintas tiltas, esantis krašto kelyje Nr. 204 Mažeikių aplinkkelyje (1,72 km).
Dar labiau plečiamos tiltų tvarkymo apimtys
Šiuo metu „Via Lietuva“ aktyviai įgyvendina tiltų atnaujinimo programą visais projekto etapais – nuo projektavimo iki rangos darbų. Viešieji pirkimai dabar vyksta dėl 28 tiltų tvarkymo, 11 tiltų yra projektuojami, 15 tiltų tvarkomi „projektuok ir statyk“ būdu, o 20 tiltų jau vyksta rangos darbai arba jie bus pradėti iš karto pasibaigus žiemos technologinei pertraukai. Tai leidžia užtikrinti nenutrūkstamą kritinės būklės tiltų atnaujinimo procesą ir nuoseklų projektų įgyvendinimą visoje Lietuvoje.
„2026 metais tiltų tvarkymo apimtys bus dar labiau plečiamos – šalia jau vykstančių projektų planuojama į portfelį įtraukti naujus 56 tiltų projektus. Dalies šių tiltų projektavimo paslaugos bus perkamos paketais pagal regionus: pietryčių Lietuvoje planuojama projektuoti 7 tiltus, šiaurės rytų Lietuvoje – 10, pietvakarių Lietuvoje – 10, šiaurės vakarų Lietuvoje – 8, o vakarų Lietuvoje – 13 tiltų.
Tokiu būdu, 2026 metų „Via Lietuva“ projektų portfelyje bus įtraukti visi 2025 metų rugpjūčio mėnesio kritinės būklės tiltai. Strateginis tikslas išlieka nepakitęs – iki 2028 metų pabaigos sutvarkyti 105 kritinės būklės tiltus, o vien 2026 metais planuojama baigti 25 tiltų tvarkymo darbus“, – skaičiuoja M. Gedaminskas.
Šiuo metu skirtinguose pasirengimo ir įgyvendinimo etapuose esantys tiltai sudaro platų ir geografiškai išskaidytą projektų portfelį. Projektavimo arba projektinių sprendinių pirkimo etape yra šeši tiltai, kuriems pirmiausia bus parengti techniniai projektai, o vėliau, turint parengtus sprendinius, bus perkami rangos darbai. Šiame etape yra tiltai Šilutės, Kretingos, Tauragės ir kituose regionuose, apimantys rekonstrukcijas per Šešuvą, Salantą, Ašutį, Upyną ir Agluoną.
Dar dešimt tiltų šiuo metu perkami „projektuok ir statyk“ būdu. Šiame etape – tiltai ir viadukai Lazdijų, Ignalinos, Marijampolės, Panevėžio, Kauno, Klaipėdos ir kituose strateginiuose kelių ruožuose, įskaitant magistralinius kelius A1 ir A13. Tokia pirkimo forma leidžia sutrumpinti projekto įgyvendinimo laiką ir greičiau pasiekti realų eismo saugumo pagerėjimą.
Rangos darbų pirkimo etape šiuo metu yra 12 tiltų, apimančių devynis projektus, nes kai kuriuose kelių ruožuose vienu projektu tvarkomi keli statiniai. Visų šių tiltų techniniai projektai jau yra parengti, todėl rangos darbus planuojama vykdyti 2026 metais, iš karto po sutarčių pasirašymo. Šie projektai apima tiltus ir viadukus magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose visoje Lietuvoje – nuo Šilutės ir Pagėgių iki Vilniaus, Anykščių ir Ukmergės.
Be to, šiuo metu vyksta 11 kritinės būklės tiltų projektavimas, kuriam pasibaigus, šiems statiniams bus perkami rangos darbai. Tai apima tiltus ir viadukus virš geležinkelio šalia Vievio, per Šventąją, Dubysą, Kražantę, Kamoją ir kitus vandens telkinius, esančius tiek magistraliniuose, tiek krašto ir rajoniniuose keliuose.
„Via Lietuva“ jau turi pasirašytas 15 „projektuok ir statyk“ tipo sutarčių kritinės būklės tiltams tvarkyti. Šie projektai apima tiek paprastojo remonto, tiek rekonstravimo darbus svarbiausiuose šalies kelių koridoriuose, įskaitant magistralinius kelius A1 ir A2, taip pat krašto ir rajoninius kelius skirtinguose regionuose. Tai sudaro pagrindą stabiliai ir prognozuojamai kritinės būklės tiltų tvarkymo eigai artimiausiais metais.
Šiuo metu rangos darbai jau vyksta arba bus pradėti pasibaigus žiemos pertraukai 20 tiltų. Šie projektai apima tiek pavienius tiltus, tiek sudėtingesnius objektus, kur vienu metu tvarkomi keli statiniai. Darbai vykdomi magistraliniuose keliuose A1, A4, A6 ir A16, taip pat krašto ir rajoniniuose keliuose įvairiuose šalies regionuose. Planuojama, kad didžiosios daugumos šių tiltų darbai bus baigti ir eismas paleistas iki 2026 metų pabaigos, taip stipriai prisidedant prie eismo saugumo ir patikimos kelių infrastruktūros užtikrinimo.