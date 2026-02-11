Kaip nurodo Estijos transporto administracija, šį kelią įrengti teko dėl užšalusios Baltijos jūros – joje stringa keltai, todėl salų gyventojams šis kelias tapo vieninteliu būdu greitai pasiekti kitą krantą, praneša portalas news.err.ee.
Šis ledo kelias veikia tik tam tikru paros metu, t. y. nuo 8 val. ryto iki 17 val. vakaro. Draudžiama juo važiuoti siaučiant pūgai, tvyrant rūkui, negalima juo važiuoti ir tamsiu paros metu.
Įvažiuodami į ledo kelią vairuotojai turėtų išsaugoti stebėjimo stoties telefono numerį, nurodytą ant ženklo maršruto pradžioje, jei prireiktų skubios pagalbos.
Vairuotojai taip pat privalo vienas nuo kito išlaikyti saugų atstumą – automobiliai ledu gali riedėti tik išlaikydami ne mažesnį kaip 250 m atstumą, o pati transporto priemonė turi sverti mažiau nei 2,5 tonos. Čia eismas griežtai reguliuojamas – naujas automobilis ant ledo įleidžiamas tik kas 2 minutes.
Sausumos keliai turi savo ribas, tad neišimtis ir ledo kelias jūroje. Tik čia jas žymi ne plastikiniai ar metaliniai stulpeliai, o stambios kadagių šakos – iš jų ribų vairuotojams išsukti draudžiama.
Neapsieinama ir be greičio ribojimų.
Užšalusia jūra leidžiama važiuoti arba lėtai, t. y., iki 25 km/val. greičiu arba greitai – 40–70 km/val. Pasak estų transporto administracijos, kitoks nei nurodyta greitis gali sukelti rezonansinę bangą, kuri gali pažeisti ledą. Svarbu žinoti, kad šiame kelyje draudžiama lenkti.
Įdomu tai, kad važiuojant ledo keliu – draudžiama segėti saugos diržą. Taip pat prieš išriedant ant ledo privalu įsitikinti, kad jei automobilis įlūš – langai ar durelės lengvai atsidarys.
Užšalusios Baltijos kelio danga nelygi, o ties 2,8 km žyme, per įtrūkį, pastatytas ledo tiltas iš medinių storų lentų. Nelygias vietas reikia kirsti kuo mažesniu greičiu.
Daugiau oficialių ledo kelių Estija įrengti neplanuoja. Tai esą padaryti būtų per brangu.
