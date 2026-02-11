Vilnius-Utena kelyje – eismo pokyčiai: kai kur bus draudžiama važiuoti

Skelbiama, kad dėl filmavimo darbų vasario 12–13 d. bus laikinai keičiamas eismas kelyje A14 Vilnius–Utena, Vilniaus kryptimi.
„Kada: nuo vasario 12 d. (ketvirtadienio) 04.00 val. iki vasario 13 d. (penktadienio) 21.00 val.
Kur bus draudžiamas eismas: atkarpa nuo 17 iki 21 km (tarp sankryžos į Paberžę ir sankryžos į Maišiagalą ir Nemenčinę), Vilniaus kryptimi.
Kaip vyks eismas: apylankomis per kelius Vievis–Maišiagala–Nemenčinė (Nr. 108) ir Raudondvaris–Giedraičiai–Molėtai (Nr. 172) (senuoju Molėtų plentu)“, – rašoma pranešime.
Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad vietos gyventojams ir specialiajam transportui pravažiavimas bus užtikrintas.
„Iš Vilniaus Molėtų kryptimi eismas vyks įprastai. Prašome planuoti keliones iš anksto ir sekti kelio ženklus“, – pažymi „Via Lietuva“.
KeliasEismaseismo ribojimas
Rodyti daugiau žymių