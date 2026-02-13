Kreipėsi į vilniečius: šios vietos yra pavojingos judėti
Miesto tvarkymo įmonė „Grinda“ penktadienį ryte vilniečius įspėjo, kad pėstiesiems gali būti nesaugu.
„Dėl lietaus ir teigiamos temperatūros ant atvėsusios dangos akimirksniu susiformuoja plonas, slidus ledo sluoksnis, todėl šaligatviai, aikštės ir laiptai tampa pavojingi judėti – net jei paviršius atrodo sausas ar švarus.
„Grinda“ intensyviai dirba, kad eismo sąlygos būtų kuo saugesnės ir patogesnės. Valome ir barstome visą Vilniaus miesto važiuojamąją dalį, o Senamiestyje – ir pėsčiųjų takus“, – buvo rašoma socialiniame tinkle „Facebook“.
Kaip informuoja savivaldybės įmonė „Judu“, miesto tvarkytojai barsto takus skaldelės–druskos mišiniu, tačiau vis vien rekomenduojama išlikti atsargiais, neskubėti. O pastebėjus pavojingus ruožus, informuoti savo seniūniją ar pranešti tel. 1664 ar 1355.
„Eikite tik ten, kur nuvalyta ir pabarstyta, nelaikykite rankų kišenėse, o leidžiantis ar kylant laiptais laikykitės už turėklų. Geriausia rinktis žemakulnius batus nelygiu ir neslidžiu padu, jeigu turite avėkite batų apkaustus (vadinamuosius „kates“).
Eikite mažais žingsneliais, koją statykite visu padu, šiek tiek palinkus į priekį. Taip svorio centras kryps į priekį.
Jeigu paslydote, geriausia bandyti griūti ant šono, kad pagrindinis smūgis tektų klubui, o ne keliams, nugarai ar galvai. Vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir sunkiai vaikštantiems patariama likti namuose, o išėjus į lauką turėti lazdą guminiu antgaliu“, – rekomenduojama vilniečiams.
Svarbu pasirūpinti ne tik savimi, bet ir aplinkiniais – pamačius nukritusį žmogų, jam padėti, pasidomėti, ar reikalinga medicininė pagalba.
„Pasirūpinkite netoliese gyvenančiais vyresnio amžiaus žmonėmis, neįgaliaisiais, mamomis su mažais vaikais. Pasiūlykite nueiti už juos į parduotuvę nupirkti būtinų prekių ar parnešti sunkius nešulius“, – taip pat prašoma gyventojų.
Vairuojantiems automobilį patariama pasirinkiti saugų greitį, vengti staigių manevrų, būti atidesniems, o automobilyje turėti ledo grandiklį.
Kaune – čiuožyklomis virtę šaligatviai
Ne ką geresnė situacija ir vaikštantiems Kauno gatvėmis.
Laikinojoje sostinėje pėstieji skundžiasi itin slidžiais šaligatviais – jie tapo tikromis čiuožyklomis.
„Ryte vedžiau šunį pasivaikščioti, tai visi šaligatviai padengti ledu. Labai slidu, reikia itin atidžiai žiūrėti, kur dedi koją“, – sakė Kauno senamiestyje gyvenantis Andrius.
Uostamiestyje sutriko viešasis transportas
Tuo metu Klaipėdos miesto savivaldybė paskelbė, kad per pastarąją parą iškrito net 25–30 cm sniego.
Gyventojų prašoma planuoti keliones su laiko atsarga. Vairuoti atsargiai, laikytis saugaus atstumo.
Pėsčiųjų prašoma atidumo – keliai ir šaligatviai gali būti slidūs.
„Miesto gatvėse intensyviai dirba sniego valymo ir barstymo technika, tačiau dėl sudėtingų oro sąlygų eismo sąlygos išlieka sudėtingos“, – įspėjo savivaldybė.
Klaipėdiečiams teko susidurti ir su viešojo transporto vėlavimais.
Kaip ankstų penktadienio rytą pranešė „Klaipėdos keleivinis transportas“, dėl eismo sąlygų kelionės viešuoju transportu gali trukti ilgiau. Tai ypač aktualu keliaujantiems iš priemiesčio.
„Situacija keičiasi, bet į blogąją pusę – 2/3 autobusų vėluoja, dalis reisų nėra aptarnaujami, nes vėluojama užbaigti ankstesnį reisą“, – po kurio laiko informaciją atnaujino įmonė.