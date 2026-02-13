AutoSaugus eismas

Pagrindinėje magistralėje – didžiulė duobė: nuo ryto strigo eismas

2026 m. vasario 13 d. 10:36
Papildyta
Ankstų penktadienio rytą, pagrindinėje šalies magistralėje A1, eismas kaip reikiant sulėtėjo. Pasirodo, kad kelyje Klaipėda-Vilnius, 150-ajame kilometre, atsivėrė gana gili asfalto duobė.
„Kelininkai aptvarkė, vėliau lyg vėl ta duobė vėl atsivėrė. Matyt, dėl to ir stringa eismas“, – naujienų portalui Lrytas sako Šiaulių policijos vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos skyriaus vedėjas Artūras Šliavas.
„Waze“ programėlėje taip pat matyti, kad nuo 7 val. ryto iki 9:30 val. nuo Prapymo gyvenvietės iki pat Paežerio eismas judėjo daug lėčiau nei įprastai.
Taip pat minėtoje programėlėje vairuotojai praneša apie itin slidžią dangą magistralėje – susiformavusį plikledį ties Stungaičiais (Šilalės r.). Tai, kad A1 magistralėje tvyro sudėtingos eismo sąlygos – patvirtino ir Rietavo policijos komisariatas.
Išdauža minėtoje magistralės vietoje kelininkams yra žinoma ir jie vyksta ją tvarkyti. Tiesa, jie dar vakar bandė ją lopyti šaltu asfaltu, tačiau duobė šįryt ir vėl atsivėrė.
Pasak „Kelių priežiūros“, vyraujant mišriems krituliams, A1 magistralėje atsivėrė ne viena išdauža.
„Tokios meteorologinės sąlygos, kurios yra dabar, išties spartina kelio dangos irimą, ypač ten, kur eismas intensyvesnis. Dabar atliekame trumpalaikius remonto darbus, o kalbant apie ilgaamžiškesnius remonto sprendinius, juos bus galima taikyti tik esant palankioms oro sąlygoms“, – teigia „Kelių priežiūros“ atstovai.
