Žinia vilniečiams: prasideda eismo ribojimai – štai ką reikia žinoti

Skelbiama, kad nuo vasario 13 d. 19 val. iki vasario 17 d. 4 val. bus uždarytas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto atkarpoje nuo Šventaragio iki Vilniaus gatvės.
Nuo vasario 15 d. 10 val. iki vasario 16 d. 9 val. judėjimas nebus leidžiamas Šv. Jono gatvėje ir Pilies gatvės ruože nuo Literatų iki Šv. Mykolo gatvės, išskyrus vietos gyventojų transportą. Vasario 16 d. 9–16 val. šiose gatvėse galios visiškas transporto priemonių eismo ribojimas.
Be to, vasario 16 d. 9–18 val. transporto priemonės negalės važiuoti L. Stuokos-Gucevičiaus gatvės dalimi nuo Liejyklos gatvės iki pastato L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9 bei Totorių gatvės atkarpa nuo Šv. Ignoto iki Liejyklos gatvės, išskyrus renginių dalyvių transportą.
Tą pačią dieną 11.30–13 val. eismas bus stabdomas Universiteto gatvėje ir Liejyklos gatvės ruože nuo S. Skapo iki Totorių gatvės (išimtis taikoma renginių dalyviams), o 14–16 val. laikinai bus uždaromas ir Gedimino prospektas.
Savivaldybės teigimu, gyventojams ir įmonėms išduoti leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose mėlynojoje zonoje renginių metu vasario 14–16 d. galios ir kitose stovėjimo vietose.
Vasario 16-ąją veš nemokamas viešasis transportas
Vilniaus gyventojai ir miesto svečiai Lietuvos valstybės atkūrimo dieną viešuoju transportu galės naudotis nemokamai.
Anot savivaldybės, troleibusai ir autobusai šventinę dieną kursuos pagal savaitgalio tvarkaraščius. Taip pat atsižvelgiant į visą dieną vyksiančius šventinius renginius ir planuojamus didesnius keleivių srautus, dažniau kursuos 1G, 3G-A ir 53 autobusų bei 2, 3 ir 7 troleibusų maršrutai.