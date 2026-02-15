Tragiška pramoga Lenkijoje baigėsi mirtimi: po automobiliu atsidūrusios rogės pražudė žmogų

Nowinuose (Lenkija), netoli Kielcų, 22 metų vyras žuvo vietoje, o kitas sunkios būklės buvo išvežtas į ligoninę. Viskas įvyko dėl rizikingo sumanymo – pasivažinėjimo rogėmis, kurias traukė automobilis, pranešė fakt.pl.
Teigiama, kad tragedija įvyko sausio 28 dieną.
Skubiosios pagalbos tarnybos pranešimą gavo po 23 valandos.
Kaip teigia fakt.pl, 20-metis „Škoda“ automobilio vairuotojas, Kielcų gyventojas, paskui savo automobilį tempė roges. Ant rogių sėdėjo du jo draugai – 21 ir 22 metų vaikinai. Pasivažinėjimas vyko ne lauko keliuke ar uždaroje teritorijoje, o Inwestycyjnos gatvėje Nowinuose, kur eismas nėra draudžiamas.
„Prie automobilio buvo pritvirtintos dvejos rogės, ant kurių buvo du asmenis“, – pokalbyje su „Fakt“ patvirtino Kielcų miesto policijos komisariato atstovė spaudai, jaunesnioji komisarė Małgorzata Perkowska-Kiepas.
Policijos pareigūnų nustatyta, kad tuo metu, kai „Škoda“ vairuotojas suko į dešinę, rogės paskui automobilį nenučiuožė. Jos buvo išmestos į priešpriešinę eismo juostą – tiesiai po atvažiuojančiu „Dacia“ automobiliu. Prie jo vairo sėdėjo 20-metis, važiavęs pagal kelių eismo taisykles. Jis nė nespėjo sureaguoti.
Smūgis buvo toks stiprus, kad 22 metų rogių keleivis žuvo vietoje.
„Nors buvo gaivinamas, jo išgelbėti nepavyko. Kitas vyras, 21 metų, buvo nuvežtas į ligoninę“, – „Fakt“ sakė M. Perkowska-Kiepas.
Policija kol kas neinformuoja, kokios būklės yra sužeistasis ir kokius tiksliai sužalojimus jis patyrė.
Tragedijos vietoje kelias valandas dirbo policijos pareigūnai ir prokuroras.
Pareigūnai aiškinasi tikslią įvykio eigą, apklausia liudytojus, renka ir fiksuoja įkalčius. Žinoma, kad „Škoda“ vairuotojas buvo blaivus.
