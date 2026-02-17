Vilniuje šaligatviai tiesiog blizga – gyventojai net baiminasi išnešti šiukšles: „Išsisukti koją – juokų darbas“

Baiminasi dėl vyresnio amžiaus žmonių
Naujamiestyje gyvenantis Darius piktinosi dėl ne iki galo atliekamo darbo – esą nuvaloma tik dalis šaligatvių.
„Suprantu, kad daug darbo ir visur nesuspėsi, bet mane erzina tai, kad pabarsto ir nuvalo tik tuos takus, kurie geriau matosi nuo gatvės arba yra šalia jos.
O kieme – ledas. Ir paskui eini slidinėdamas iki automobilio“, – įžvalgomis dalijosi jis.
Vyras neslėpė sunkiai įsivaizduojantis, kaip tokiomis sąlygomis be jokios pagalbos reikėtų vaikščioti senjorams.
„Name gyvena jau garbaus amžiaus vyras, kuris paeina tik su lazdele. Tai gerai, kai pamatau pro langą ir nubėgu padėti“, – pasakojo vilnietis.
Nesaugu išnešti net šiukšles
Ne ką geresnė situacija ir Pilaitėje. Jurgita sako, kad situacija išlieka itin sudėtinga jau nuo pat penktadienio.
Šaligatviai čia – tarsi ledo arena.
„Yra, kur nuvalyta švariai. Ten saugu ir druskos sočiai pabarstyta, net balta. Bet pas mane šalia namo, kuriame yra kokios 8 laiptinės, nė velnio nenuvalyta.
Šiandien net šiukšles nešiau į kito namo konteinerį, nes prieiti prie savo buvo per daug rizikinga – blizga takas, grynas ledas“, – apie iššūkius pasakojo moteris.
Verta pasisaugoti traumų
Tuo metu Antakalnio gyventoja Dovilė pasakojo antradienį priešpiet šiukšles išnešusi be jokių problemų, mat takas link konteinerių – nuvalytas ir pabarstytas.
Tačiau merginai nuskilo tik todėl, kad jos laiptinė – arčiau pagrindinės gatvės, kurioje ir yra konteineriai.
„Pagrindinė gatvė nuvalyta praktiškai be jokių priekaištų.
Tačiau jei gyveni laiptinėje, esančioje toliau nuo šios gatvės, išsisukti koją – juokų darbas. Kuo toliau į vidinį kiemą, tuo labiau šaligatviai blizga“, – sakė vilnietė.
šaligatvisledasslidu
Rodyti daugiau žymių