„Via Lietuva“ šiemet atnaujins daugiau nei 100 pėsčiųjų perėjų

Bendrovės teigimu, ruoštis šių metų darbams pradėtai dar pernai – buvo pasirašytos sutartys dėl 102 pėsčiųjų perėjų sutvarkymo, parengti paprastojo remonto aprašai, dalyje vietų pradėti rangos darbai.
Šiems darbams, įskaitant projektavimą, iš viso skirta 4,95 mln. eurų (su PVM).
„Mūsų tikslas – kurti tokią infrastruktūrą, kurioje pėsčiųjų saugumas būtų sprendžiamas sistemiškai, o ne pavieniais sprendimais.
Perėjų atnaujinimas yra ilgalaikės eismo saugos politikos dalis, padedanti mažinti rizikas, gerinanti saugumą labiausiai pažeidžiamiems eismo dalyviams – pėstiesiems“, – pranešime sakė „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Tvarkant perėjas, jose bus įrengtas kryptinis apšvietimas, platesnėse nei 8 metrų važiuojamosiose dalyse – eismo saugos salelės, kitur – greičio mažinimo kalneliai. Perėjos taip pat bus pritaikytos žmonėms su regėjimo negalia – jose ketinama įrengti taktilinius paviršius.
Pernai bendrovė sutvarkė bei naujai įrengė 113 pėsčiųjų perėjų. Didžioji dalis darbų atlikta Panevėžio, Kauno, Utenos, Marijampolės ir Alytaus apskrityse.