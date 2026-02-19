Dalyje centrinių Kauno gatvių šešias dienas bus ribojamas eismas ir parkavimas

Kaip pranešė Kauno miesto savivaldybė, minėtu laikotarpiu filmavimo bazė su palapinėmis bus įrengta aikštelėje prie Kauno „Akropolio“ tarp Karaliaus Mindaugo prospekto ir Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčios.
Vasario 23–24 d. dalis parkavimo vietų bus rezervuota aikštelėse Trakų g. ir Laisvės al. Tomis pačiomis dienomis filmavimo transportas užims dalį parkavimo vietų D. Poškos, I. Kanto, Smalininkų gatvėse bei vidiniame kieme, esančiame Nemuno g. 16A.
Vasario 24 d. nuo 9–13 val. bus pilnai uždaryta Trakų g. atkarpa nuo Totorių g. iki Laisvės al. Čia bus praleidžiami tik vietos gyventojai ir spec. transportas. Tą pačią dieną 9–21 val. bus pilnai uždaromas eismas D. Poškos g. atkarpoje tarp Smalininkų ir Trimito gatvių. Čia bus praleidžiami tik vietos gyventojai ir spec. transportas.
Vasario 24–25 d. bus rezervuota dalis parkavimo vietų stovėjimo aikštelėje esančioje S. Daukanto g. 4A.
Vasario 24–26 d. filmavimo transportas užims dalį parkavimo vietų E. Ožeškienės, Maironio ir V. Putvinskio gatvėse.
Nuo vasario 25 d. 19.30 val. iki vasario 26 d. 1 val. bus uždaroma eismo juosta K. Donelaičio g. atkarpoje tarp L. Sapiegos ir Maironio gatvių. Tuo pat metu Maironio ir V. Putvinskio gatvėse numatomas trumpalaikis eismo ribojimas.
Vasario 25–26 dienomis bus rezervuota dalis parkavimo vietų I. Kanto ir L. Sapiegos gatvėse.
Filmavimo dienomis laikini eismo ribojimai numatyti ir pėstiesiems. Jie gali būti trumpam stabdomi siekiant nufilmuoti reikalingus kadrus.
eismo ribojimasKaunaspėstieji
Rodyti daugiau žymių