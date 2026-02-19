„Labai blogai“, – portalui Lrytas pasakojo panevėžietė Justė. – „Vakar vakare važiavau per visą miestą – gatvės nevalomos.“
Jos teigimu, sniegas nenukasamas ir stotelėse.
„Autobusai stoja tiesiog vidury gatvės“, – sakė moteris.
Tačiau baisiausia, anot panevėžietės, kai reikia statyti automobilį.
„Kiemai visiškai nevalomi, nėra, kur statyti automobilio.
Jeigu palei gatvę anksčiau buvo galima statyti, tai dabar ten užversta sniegu ir jo niekas neišveža“, – tikino Justė.
Tuo metu Panevėžio miesto savivaldybė trečiadienį vakare skelbė, kad po intensyvaus snygio mieste dirbama sustiprintu 24 val. režimu.
Kaip skelbta, mobilizuota visa technika ir papildomi darbuotojai, tęsiami sniego valymo ir išvežimo darbai.
„Pirmiausia valomos pagrindinės gatvės ir viešojo transporto maršrutai. Šiuo metu dėmesys skiriamas pėsčiųjų perėjoms, stotelėms, sankryžoms ir sniego išvežimui“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje skelbė savivaldybė.
Miestas suskirstytas į 4 zonas: centre darbai jau turėjo būti baigti iki vasario 19 d. ryto, šiaurinėje dalyje žadama užbaigti iki vasario 20 d. ryto, pietinėje – vasario 21 d. ryto, o rytinėje ir pietrytinėje – iki vasario 22 d. ryto.
„Prašome, esant galimybei, patraukti automobilius iš gatvių, kuriose vykdomas intensyvus valymas. Neužstatykite atliekų konteinerių aikštelių“, – į gyventojus kreipėsi savivaldybė.
Pastebėjus nenuvalytas gatvių ar šaligatvių atkarpas, apie tai prašoma informuoti el. paštu sniegas@psa.lt – laiške reikėtų prisegti nuotrauką ir tikslų adresą.