Tarnybos įspėja: vakarinio piko metu – slidžios gatvės ir avarijos Formuojasi spūstys

2026 m. vasario 19 d. 18:11
Vilniuje visą dieną nesiliaujantis snygis verčia tarnybas imtis prevencinių veiksmų, tačiau vairuotojai raginami išlikti itin atsargūs. Gatvėse susidaręs suplūkto sniego sluoksnis vietomis tampa beveik nematomas, todėl eismo sąlygos gali būti pavojingos. Miestą prižiūrinčios tarnybos įspėja, kad vakarinio piko metu svarbiausia – budrumas ir saugus vairavimas.
„Sninga visą dieną. Mūsų komandos prevenciškai valo ir barsto pagrindines Vilniaus gatves, prižiūri Senamiesčio teritoriją.
Tačiau būkite budrūs: automobiliai suplūkia sniegą į plika akimi beveik nematomą dangą. Vietomis gatvės gali būti slidžios, tad jūsų užduotis per vakarinį piką – vairuoti atidžiai ir saugiai parvykti namo“, – rašoma „Grindos“ socialinio tinklo paskyroje.
Tuo tarpu „Judu“ praneša apie avarijas ir grūstis.

šiuo metu fiksuojami keturi eismo įvykiai Konstitucijos pr. ties Algimanto Nasvyčio g. 3-ioje juostoje (link Kalvarijų g.), Konstitucijos pr. 26, Santaros g. 5, Ateities g. 91.
automobilių grūstys formuojasi šiose vietose:
Ozo g. link Kareivių—Kalvarijų—Ozo g. sankryžos;
Olandų g. link Olandų žiedo;
Pilaitės pr. link Pilaitės pr. — Spaudos g. sankryžos (iš centro).
