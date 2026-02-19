„Sninga visą dieną. Mūsų komandos prevenciškai valo ir barsto pagrindines Vilniaus gatves, prižiūri Senamiesčio teritoriją.
Tačiau būkite budrūs: automobiliai suplūkia sniegą į plika akimi beveik nematomą dangą. Vietomis gatvės gali būti slidžios, tad jūsų užduotis per vakarinį piką – vairuoti atidžiai ir saugiai parvykti namo“, – rašoma „Grindos“ socialinio tinklo paskyroje.
Tuo tarpu „Judu“ praneša apie avarijas ir grūstis.
šiuo metu fiksuojami keturi eismo įvykiai Konstitucijos pr. ties Algimanto Nasvyčio g. 3-ioje juostoje (link Kalvarijų g.), Konstitucijos pr. 26, Santaros g. 5, Ateities g. 91.
automobilių grūstys formuojasi šiose vietose:
Ozo g. link Kareivių—Kalvarijų—Ozo g. sankryžos;
Olandų g. link Olandų žiedo;
Pilaitės pr. link Pilaitės pr. — Spaudos g. sankryžos (iš centro).