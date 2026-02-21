AutoSaugus eismas

„Dar vienas orų kokteilis“: specialistai įspėja dėl nebūtinų kelionių

2026 m. vasario 21 d. 18:33
Lrytas.lt
Dar vienas orų kokteilis Vilniuje – pranešama, kad šiąnakt sulauksime slygio, rašoma „Grindos“ paskyroje fesbuke.
Daugiau nuotraukų (14)
„Meteorologai prognozuoja, kad jau šią naktį sulauksime snygio, o paryčiais ir lijundros. Pastaroji – vienas pavojingiausių reiškinių, nes gatvės, šaligatviai ir laiptai beveik akimirksniu apledėja.
Artėjančioms oro permainoms ruošiamės jau dabar – prevenciškai barstome Senamiesčio teritoriją skaldos ir druskos mišiniu, kad judėti pėsčiųjų takais būtų kiek įmanoma saugiau.
Jei naktį iškris sniego, jis nuo Senamiesčio šaligatvių nebus valomas iki pasibaigs lietus.
Susiję straipsniai
Šiuo metu gatvės sostinėje dar sausos, tačiau pradėjus snigti iškart išvažiuosime jas valyti ir barstyti. Prašome elgtis itin atsargiai tiek vairuojant, tiek keliaujant pėsčiomis“, – įspėjama feisbuke.
orai LietuvojesnygisGrinda
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.