„Dar vienas orų kokteilis“: specialistai įspėja dėl nebūtinų kelionių

„Meteorologai prognozuoja, kad jau šią naktį sulauksime snygio, o paryčiais ir lijundros. Pastaroji – vienas pavojingiausių reiškinių, nes gatvės, šaligatviai ir laiptai beveik akimirksniu apledėja.
Artėjančioms oro permainoms ruošiamės jau dabar – prevenciškai barstome Senamiesčio teritoriją skaldos ir druskos mišiniu, kad judėti pėsčiųjų takais būtų kiek įmanoma saugiau.
Jei naktį iškris sniego, jis nuo Senamiesčio šaligatvių nebus valomas iki pasibaigs lietus.
Šiuo metu gatvės sostinėje dar sausos, tačiau pradėjus snigti iškart išvažiuosime jas valyti ir barstyti. Prašome elgtis itin atsargiai tiek vairuojant, tiek keliaujant pėsčiomis“, – įspėjama feisbuke.
orai LietuvojesnygisGrinda
