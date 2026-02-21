Lenkija radikaliai keičia KET – už kai kuriuos pažeidimus visam laikui atims teises, numatoma ir belangė

Iki 2026 m. Lenkijos policija galėjo vietoje atimti vairuotojo pažymėjimą už šiuos pažeidimus: vairavimą apsvaigus nuo alkoholio, greičio viršijimą daugiau nei 50 km/val. gyvenamojoje zonoje bei keleivių vežimą viršijant automobilio techninėse charakteristikose nurodytą leistiną skaičių.
O nuo šių metų šis pažeidimų sąrašas išplėstas. Vairuotojo teisės bus atimamos ir už greičio viršijimą daugiau nei 50 km/val. už gyvenamųjų rajonų ribų – tiek vienkrypčiuose, tiek dvipusiuose keliuose. Šis pasikeitimas įsigalios jau netrukus, t. y. nuo kovo 2 d.
Griežtinamos taisyklės ir tiems, kurie nevengia sėsti prie vairo išgėrę. Pavyzdžiui, jei vairuotojas prie vairo sučiumpamas neblaivus, jam gresia transporto priemonės konfiskavimas (net jei automobilis nepriklauso pažeidėjui), o bauda – nuo 5000 zlotų iki 500 000 zlotų (1 184 iki 118 387 Eur).
Tiems, kurie vairuos neatsargiai – gali gauti ir belangės. Už sukeltą pavojų gyvybei ar sveikatai – numatoma nuo 3 mėnesių iki 5 metų laisvės atėmimo.
Suklusti turėtų ir greičio mėgėjai, rengiantys nelegalias lenktynes Lenkijos gatvėse. Kaip pranešama, už neteisėtų lenktynių rengimą ar dalyvavimą jose grėstų laisvės atėmimas nuo 3 mėnesių iki 5 metų.
Už sukeltą mirtiną avariją – 1–10 metų laisvės atėmimas. Tokių lenktynių žiūrovams taip pat numatoma atsakomybė. Tiesa, jie išsisuktų tik su pinigine bauda, kuri yra iki 5000 zlotų, t. y. 1183 Eur.
Bus griežčiau baudžiama ir už tyčinį automobilio slydimą šonu (driftinimą) bei važiavimą motociklu ant vieno rato. Už tai numatoma skirti 1500 zlotų baudą, o tai atitinka maždaug 355 Eur. Jei toks vairuotojo elgesys sukėlė pavojų aplinkiniams – piniginė palengvės 2500 zlotų, maždaug 590 Eur.
Naujosios taisyklės yra ypač griežtos vairuotojams, kurie ignoruoja draudimą vairuoti. Jei vairuotojas sėda už vairo, kai jam laikinai atimtos teisės, jis gali prarasti vairuotojo pažymėjimą visam laikui, taip pat gali būti konfiskuojamas ir jo automobilis. Kadangi Lenkijoje toks elgesys laikomas baudžiamuoju nusikaltimu, už tai gali grėsti ir 5 metų laisvės atėmimas. Be to, toks asmuo bus įrašytas į baudžiamų bylų registrą.
Lenkijos Vidaus reikalų viceministras Arkadiusz Myrcha aiškino, kad visi šie pokyčiai daromi dėl žmonių saugumo keliuose. Tikimasi, kad griežtesnės taisyklės vairuotojus atgrasys nuo galimų pažeidimų.