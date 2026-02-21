Žingsnis iki tragedijos – judrioje Klaipėdos gatvėje skriejo prieš eismą

Socialiniame tinkle „Facebook“ puslapyje „Reidas“ įkeltas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Kairių gatvėje, Klaipėdoje, vairuotojas lekia prieš eismą. Prie įrašo rašoma: „Alio, kiek prieš eismą varysi, žmogau!“
Kaip matyti įraše, vairuotojas lekia prieš eismą ir net nebando saugiai apsisukti. Toks jo elgesys vos nesibaigė kaktomuša, mat prieš jį atlėkė du vilkikai. Tačiau net ir prasilenkęs su jais – nesustojo ir nebandė apsisukti.
Primename, kad toks vairavimas – kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimas.
KET rašoma, kad transporto priemonių vairavimas vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimus, lenkimas vietose, kuriose pagal KET draudžiama lenkti, vairavimas neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse, pavojingą situaciją sukėlęs (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti) KET pažeidimas, tokią pat pavojingą situaciją sukėlęs įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant KET reikalavimus užtraukia baudą vairuotojams nuo 170 iki 230 eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 450 iki 600 eurų.