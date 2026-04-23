2028-aisiais planuojama įdiegti vieno bilieto sistemą visų rūšių viešajam transportui

2026 m. balandžio 23 d. 22:04
Per dvejus metus šalyje planuojama sukurti bendro bilieto sistemą visų rūšių viešajam transportui, ją įdiegti 2028-aisiais, skelbia LRT televizija.
Kaip pranešama, programėlėje galima būtų pirkti vieną bilietą skirtingos transporto priemonėms – miestų viešajam transportui, traukiniams, keltams, automobilių dalijimosi platformoms.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, kad šiai sistemai įdiegti planuojama keisti teisės aktus.
„Teisės aktų pakeitimai mums leis pradėti (…) kurti programą ir pasirinkti tiekėją, kuris visą tą sistemą sukurs“, – LRT televizijai kalbėjo ministras.
Ministerija skaičiuoja, kad šios sistemos įdiegimas kainuotų apie 8 mln. eurų.
Lietuvos keleivių vežimo bendrovės „Kautra“ generalinis direktorius Linas Skardžiukas teigė, kad įmonė laimėjo Europos Sąjungos (ES) konkursą projekto finansavimui ir jau pradėjo kurti bendro bilieto programėlę.
„Laimėjome projektą, finansuojamą ES, dalį lėšų mums padengs, bet tai neapima vien ti kprogramavimo darbų ir vienos programėlės sukūrimo – tai liečia ir naujoviškų kasos aparatų pakeitimą, tai liečia ir 5G ryšį, tai liečia ir dinaminę kainodarą“, – sakė L. Skardžiukas.
Skelbiama, kad bendro bilieto visų rūšių viešajam transportui sistema jau veikia Austrijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Danijoje.
