A1 magistralėje vos išvengta avarijos: kelininkai rodo, kaip suveikė saugos priemonės

Kelio darbų vietoje buvo įrengtas ir smūgio slopintuvas – priemonė, skirta sušvelninti susidūrimo pasekmes.
Tačiau šį kartą jo neprireikė. Vairuotojas sureagavo dar anksčiau – triukšmą sukeliančios juostos, įrengtos prieš darbų zoną, sukėlė garsinį ir vibracinį efektą, kuris laiku įspėjo apie pasikeitusias eismo sąlygas ir paskatino mažinti greitį.
Bendrovės atstovų teigimu, eismo saugumas grindžiamas ne viena, o keliomis tarpusavyje derinamomis priemonėmis. Magistraliniuose keliuose ir greitkeliuose, kur eismo intensyvumas ir greitis yra didžiausi, jau kurį laiką plačiai taikomi smūgio slopintuvai. Tačiau vien tuo neapsiribojama – nuolat ieškoma ir papildomų sprendimų, kurie leistų kiek įmanoma anksčiau įspėti vairuotojus.
„Mūsų tikslas – ne tik sušvelninti eismo įvykių pasekmes, bet pirmiausia jų išvengti. Šis pavyzdys A1 kelyje rodo, kad išankstinio perspėjimo priemonės veikia – jos leidžia vairuotojui sureaguoti dar prieš atsirandant kritinei situacijai.
Praėjusiais metais priimti bendrovės sprendimai, nuosekliai diegiant tokias saugos priemones, šiandien jau duoda apčiuopiamus rezultatus – didina tiek mūsų darbuotojų, tiek visų eismo dalyvių saugumą“, – pranešime cituojamas „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius Audrius Vaitkus.
Triukšmą sukeliančios juostos šiuo atveju atliko išankstinio perspėjimo funkciją. Naujausias atvejis A1 kelyje parodė, kad būtent jos gali tapti tuo kritiniu momentu, kai eismo įvykio pavyksta išvengti apskritai, o ne tik sušvelninti jo pasekmes.
Kelininkai primena, kad kelio darbų zonose būtina laikytis nustatytų greičio ribojimų, stebėti kelio ženklus ir išlikti budriems. Net ir pažangiausios inžinerinės priemonės yra veiksmingiausios tuomet, kai jas papildo atsakingas vairuotojų elgesys.
AB „Kelių priežiūra“ buvo viena pirmųjų bendrovių šalyje, pradėjusių naudoti smūgio slopintuvus valstybinės reikšmės keliuose.
Be to, bendrovė papildomai yra įsigijusi 39 triukšmą sukeliančių juostų komplektus, kurie intensyviai naudojami keturių eismo juostų ir kituose didelio eismo intensyvumo keliuose.
Pasak bendrovės atstovų, eismo saugumas grindžiamas ne pavieniais sprendimais – svarbu nuosekliai investuoti į kompleksą tarpusavyje derinamų priemonių, apimančių tiek prevencinius, tiek pasekmių mažinimo sprendimus.
Primenama, kad apie pavojingas pažaidas, kliūtis valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai „Kelių priežiūrai“ gali pranešti naujais kontaktais: trumpuoju tel. nr. 1801 (trumpojo tel. nr. kaina Telia, Tele2 tinkluose – 0,12 Eur/min., „Bitė“ – 0,15 Eur/min.) arba +370 3 778 8001 (kaina pagal mobiliojo ryšio operatoriaus planą).
„Kelių priežiūra“ taip pat suteikia galimybę nemokamai užpildyti pranešimo formą internetinėje svetainėje www.keliuprieziura.lt arba minėtas kliūtis pažymėti navigacinėje programėlėje „Waze“, o pateikta informacija pateks į kelininkų informacinę sistemą.