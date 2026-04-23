Aplinkosaugininkai nebegalės tikrinti lengvųjų automobilių taršos

Parlamentarai priėmė tai numatančias dar kadenciją baigusiame Seime pradėtas svarstyti socialdemokrato Lino Jonausko parengtas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas. Už jas ketvirtadienį balsavo 76 Seimo nariai, 4 buvo prieš, 16 susilaikė.
Tiesa, šis naujas reguliavimas įsigalios 2027 m. lapkričio 1 d. Seimas taip pat įpareigojo Vyriausybę iki kitų metų balandžio 1 d. parengti naują dokumentą lydinčius teisės aktus.
Įsigaliojus priimtiems įstatymo pakeitimams, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, kaip ir dabar, galės tikrinti dėl į aplinką išmetamų teršalų autobusus ir krovininius automobilius.
Iniciatyvos autorius Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas L. Jonauskas mano, kad aplinkosaugos pareigūnai neturėtų būti apkraunami perteklinėmis funkcijomis, kurios nėra tiesiogiai susijusios su jų darbu ir atitraukia nuo kitų svarbių pareigų.
„Šiandien turime pilnai funkcionuojančią automobilių tikrinimo sistemą, todėl aplinkosaugininkams papildomai dubliuoti policijos ir Lietuvos transporto saugos administracijos funkcijų nėra pagrindo.
Kaip parodė aplinkosaugininkų keliuose vykdyti reidai, iš beveik 871 sustabdytų tikrinti automobilių, pasitvirtino tik 1 atvejis, kai buvo viršyta išmetama tarša. Pareigūnų laikas, praleistas keliuose stabdant automobilių vairuotojus, dabar galės būti skiriamas aplinkosauginei kontrolei miškuose, prie vandens telkinių, taršių įmonių, kur jie yra reikalingiausi“, – Eltai sakė L. Jonauskas.
Beje, siekiant vykdyti efektyvesnę kelių transporto į aplinką išmetamų teršalų kontrolę, Vyriausybė 2027 m. ketvirtą ketvirtį planuoja užbaigti automobilių taršos nuotolinės stebėsenos sistemos kūrimą.
Aplinkos ministerijos nuomone, reikia ieškoti inovatyvaus technologinio sprendimo. Tikimasi, kad nuotolinė stebėsena būtų efektyvesnė ir taiklesnė priemonė.
ELTA primena, kad šiuo metu galiojantis įstatymas leidžia aplinkosaugininkams stabdyti M1, M2, M3, N1, N2, N3 klasių transporto priemones ir tikrinti, ar jų į aplinką išmetami teršalai atitinka reikalavimus.
Kitų metų rudenį aplinkosaugininkai praras teisę dėl taršos tikrinti lengvuosius – M1, M2 klasės automobilius ir panaikinti privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimą.
Parlamentarai priėmė tai numatančias dar kadenciją baigusiame Seime pradėtas svarstyti socialdemokrato Lino Jonausko parengtas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas. Už jas ketvirtadienį balsavo 76 Seimo nariai, 4 buvo prieš, 16 susilaikė.
Tiesa, šis naujas reguliavimas įsigalios 2027 m. lapkričio 1 d. Seimas taip pat įpareigojo Vyriausybę iki kitų metų balandžio 1 d. parengti naują dokumentą lydinčius teisės aktus.
Įsigaliojus priimtiems įstatymo pakeitimams, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, kaip ir dabar, galės tikrinti dėl į aplinką išmetamų teršalų autobusus ir krovininius automobilius.
Iniciatyvos autorius Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas L. Jonauskas mano, kad aplinkosaugos pareigūnai neturėtų būti apkraunami perteklinėmis funkcijomis, kurios nėra tiesiogiai susijusios su jų darbu ir atitraukia nuo kitų svarbių pareigų.
„Šiandien turime pilnai funkcionuojančią automobilių tikrinimo sistemą, todėl aplinkosaugininkams papildomai dubliuoti policijos ir Lietuvos transporto saugos administracijos funkcijų nėra pagrindo. Kaip parodė aplinkosaugininkų keliuose vykdyti reidai, iš beveik 871 sustabdytų tikrinti automobilių, pasitvirtino tik 1 atvejis, kai buvo viršyta išmetama tarša. Pareigūnų laikas, praleistas keliuose stabdant automobilių vairuotojus, dabar galės būti skiriamas aplinkosauginei kontrolei miškuose, prie vandens telkinių, taršių įmonių, kur jie yra reikalingiausi“, – Eltai sakė L. Jonauskas.
Beje, siekiant vykdyti efektyvesnę kelių transporto į aplinką išmetamų teršalų kontrolę, Vyriausybė 2027 m. ketvirtą ketvirtį planuoja užbaigti automobilių taršos nuotolinės stebėsenos sistemos kūrimą.
Aplinkos ministerijos nuomone, reikia ieškoti inovatyvaus technologinio sprendimo. Tikimasi, kad nuotolinė stebėsena būtų efektyvesnė ir taiklesnė priemonė.
ELTA primena, kad šiuo metu galiojantis įstatymas leidžia aplinkosaugininkams stabdyti M1, M2, M3, N1, N2, N3 klasių transporto priemones ir tikrinti, ar jų į aplinką išmetami teršalai atitinka reikalavimus.