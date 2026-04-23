Gatvių remontas mieste sukėlė chaosą: štai ko griebėsi, kad išvengtų visiško eismo paralyžiaus

Kelias pailgėjo dvigubai
Didžiausią nepasitenkinimą vietos bendruomenei kelia laikinai pakeista pėsčiųjų judėjimo schema. Panaikinus senąsias, prie šviesoforų buvusias perėjas, žmonės priversti daryti didelius lankus, kad pasiektų kitą gatvės pusę.
„Kodėl mes turime eiti šimtus metrų iki artimiausios laikinos perėjos? Tai nepatogu nei skubantiems į darbą, nei senjorams, kuriems kiekvienas papildomas žingsnis yra sunkus“, – piktinasi senjoras Arvydas.
Per sunkvežimio ir BMW avariją žuvo žmogus: užfiksavo siaubingus avarijos padarinius
Dėl šio nepatogumo Klaipėdos gatvėje vis dažniau fiksuojami pažeidimai – gyventojai ignoruoja įspėjamuosius ženklus ir kerta gatvę ten, kur jiems patogiau.
„Kam man eiti aplinkui, apsidairau, automobilių nėra ir einu per gatvę“, – sako Arvydas.
Nepatogumai laikini
Aiškindamas situaciją dėl laikinų eismo pokyčių, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas Dalius Vadluga pabrėžia, kad dabartinis chaosas yra laikinas, o sprendimai priimti siekiant išvengti visiško eismo paralyžiaus.
Pasak jo, išmontavus šviesoforus, laikinas Savitiškio ir Klaipėdos gatvių žiedas tapo vienintele išeitimi: „Dėl remonto specifikos, užtikrinant transporto srautų pralaidumą ir eismo saugumą, pasirinktas laikinas eismo organizavimo sprendimas – žiedinė sankryža. Galutinis sprendimas dėl eismo organizavimo šioje vietoje po darbų pabaigos dar nėra priimtas“.
Toks elgesys kelia pavojų
Nors pėstieji piktinasi panaikintomis senosiomis perėjomis ir gerokai pailgėjusiu keliu, skyriaus vedėjas primena, kad tai būtina saugumui užtikrinti, kol vyksta darbai.
Stebėdamas pavojingą gyventojų elgesį, kai gatvė kertama neleistinose vietose, D. Vadluga neslepia susirūpinimo.
„Toks elgesys kelia pavojų tiek patiems pėstiesiems, tiek vairuotojams. Kviečiame visus eismo dalyvius būti atsakingus, laikytis kelio ženklų ir naudotis tik tam skirtomis perėjimo vietomis“, – pažymėjo D. Vadluga.
Sprendimai – būtini
Savivaldybės atstovas pripažįsta, kad rekonstrukcija sukelia diskomfortą, tačiau ragina miestiečius įvertinti ateities perspektyvą, kai šioje atkarpoje vėl veiks dvi modernios šviesoforais reguliuojamos perėjos.
„Suprantame, kad laikini eismo pakeitimai gyventojams gali kelti nepatogumų. Tačiau šie sprendimai būtini tam, kad rekonstrukcijos darbai vyktų saugiai ir būtų įgyvendinti laiku. Gyventojų ir miesto svečių prašome kantrybės bei supratingumo – šie laikini sprendimai skirti tam, kad po rekonstrukcijos mieste būtų užtikrintos saugesnės, patogesnės ir modernesnės eismo sąlygos“, – teigia D. Vadluga.
Kas laukia po rekonstrukcijos?
Bendrovės „Fegda“ vykdomi darbai iš esmės pakeis šią miesto dalį. Klaipėdos ir Vakarinės gatvių sankryža taps moderniu žiedu, bus atnaujinti lietaus nuotekų tinklai, apšvietimas bei ryšių infrastruktūra.
Po rekonstrukcijos bus įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, o visa infrastruktūra bus pilnai pritaikyta žmonėms su negalia.