Vairuotojų keiksnojamas kelias pasikeis neatpažįstamai, tačiau teks gerokai pakentėti

Atnaujinamas kelias patenka į vadinamųjų „siaurukų“ – kelių, kurių važiuojamoji dalis siauresnė nei 5 metrai – sąrašą. Tokie keliai dažnu atveju jungiasi su transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) keliais. Dėl to jų modernizavimas yra vienas pagrindinių prioritetų.
„Molėtai–Pabradė kelias yra vienas iš vadinamųjų „siaurukų“, kurie jau greitai liks praeityje. Nuosekliai kuriame modernesnį ir patikimesnį kelių tinklą visoje Lietuvoje, o svarbiausia, užtikriname saugesnį kasdienį susisiekimą regionų žmonėms – nuo kelionių į darbą ar mokyklą iki lengvai pasiekiamų sveikatos priežiūros paslaugų“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Molėtai–Pabradė kelio rekonstrukcija įgyvendinama etapais, nuosekliai skirstant į penkis kelio ruožus – nuo jau tvarkomų atkarpų iki dar tik planuojamų darbų. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad atnaujinimas vyktų sklandžiai ir mažiau trikdytų eismą.
„Dar vienas „siaurukas“ sulaukė savo eilės. Atnaujintas kelias atitiks šiuolaikinius saugumo standartus, užtikrins patikimą karinį mobilumą Lietuvos bei NATO sąjungininkų pajėgoms ir pagerins regionų pasiekiamumą. Po rekonstrukcijos ši jungtis taps saugesnė visiems eismo dalyviams bei atvers naujas galimybes vietos turizmo plėtrai“, – teigia „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Kelias Molėtai–Pabradė siauras, o vietomis vos 5 metrus siekianti važiuojamoji dalis neleido saugiai prasilenkti transporto priemonėms, vairuotojai buvo priversti nuolat sukti į kelkraščius, kurie nors ir sutvarkius juos, vėl būdavo išdaužomi.
Situaciją dar labiau pablogino magistralės Vilnius–Utena (A14) remontas, kurio metu šiuo keliu buvo važiuojama norint aplenkti remontuojamą kelio A14 ruožą – esant intensyvesniam eismui, kelio danga dar labiau nusidėvėjo.
Po rekonstrukcijos dabartinis „siaurukas“ taps saugiu keliu su 7 metrų pločio asfaltuota važiuojamąja dalimi bei saugos juostomis. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo keliu juda Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų technika į Pabradės poligoną, konstrukcija bus sustiprinta. Tvarkant kelią bus diegiamos modernios saugaus eismo ir aplinkosaugos priemonės: specialios varliagyvių tvorelės, įrengiami nauji autobusų stotelių paviljonai, atnaujintas apšvietimas gyvenvietėse.
Šiuo metu darbai jau pradėti daugiau nei dviejų kilometrų ilgio ruože nuo Inturkės gyvenvietės pabaigos iki Ūtos kaimo pradžios (15,4 iki 17,9 km). Šią atkarpą už beveik 3,5 mln. eurų su PVM tvarko „Eurovia Lietuva“. Vykdant darbus, eismas organizuojamas uždarant po pusę važiuojamosios dalies.
