Kaune užfiksuotas akiplėšiškas manevras: spūstį aplenkė ten, kur važiuoti negalima

Automobilio vaizdo registravimo kamera užfiksuotu trumpu vaizdo įrašu pasidalinęs miestietis nurodė, jog incidentas vyko Vilijampolės mikrorajone.
„Štai, kaip žmogus skuba pasikeisti padangas. Panerių g.“ – įvykio vietą patikslino kaunietis.
Skaitytojo atsiųstoje vaizdo medžiagoje galima matyti baltos spalvos visureigį, kuris važiuoti staiga pasileido per pėsčiųjų takelį, taip aplenkdamas važiuojamojoje kelio dalyje susidariusią spūstį.
Susiję straipsniai
Vaizdo įraše užfiksuotas kelių erelis pavadintas „The local hero“, (liet. – vietinis herojus).
„Kas vyksta Kaune“ dėl šios situacijos kreipėsi į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Gavę atsakymą, publikaciją papildysime.
