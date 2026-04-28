Siūlo ženkliai didinti baudas už KET pažeidimus: kam tektų paploninti piniginę

Jis įregistravo tai numatantį pasiūlymą Seime svarstomoms Administracinių nusižengimo kodekso (ANK) pataisoms.
Imtis tokios iniciatyvos parlamentarą paskatino tai, kad ANK straipsniai, nustatantys atsakomybę už šių taisyklių pažeidimus, jo pastebėjimais, nebuvo peržiūrėti nuo 2008 metų.
„Ilgas laiko tarpas, keitėsi žmonių pragyvenimo lygis bei gaunamos pajamos, tad lygiagrečiai reikalingas ir baudų griežtinimas už KET nusižengimus. Pažeidėjų skaičius pagal policijos skelbiamą statistiką labai didelis, o numatomų baudų dydis lyginant su Europos Sąjungos (ES) valstybėmis ypatingai mažas“, – sakė K. Neimantas.
Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos narys siūlo didinti baudas vairuotojams ne tik už greičio viršijimą, bet ir už kitus pažeidimus – vairavimą be teisių, laiku nepasitikrinus sveikatos, stovėjimą skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtoje vietoje, važiavimą esant draudžiamam šviesoforo signalui ir kt.
Pavyzdžiui, neblaivūs vairuotojai (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės), apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat vengiantys pasitikrinti rizikuotų gauti nuo 1 tūkst. 200 iki 1 tūkst. 650 eurų siekiančią baudą. Šiuo metu už tai gresia mažesnės baudos – nuo 800 iki 1 tūkst. 100 eurų.
Piniginę tektų paploninti ir dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams, kurie vairavo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Bauda tokiais atvejais siektų nuo 120 iki 300 eurų.
Jei vairuotojas viršijo greitį daugiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 20 km per valandą, K. Neimantas siūlo numatyti baudą nuo 18 iki 45 eurų. Šiuo metu bauda už tai siekia nuo 12 iki 30 eurų.
Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 20, bet ne daugiau kaip 30 km per valandą, užtrauktų baudą vairuotojams nuo 45 iki 135 eurų. Šiuo metu vairuotojams už tai gresia baudos nuo 30 iki 90 eurų.
Seimui pritarus, greičio viršijimas daugiau kaip 30 km, bet ne daugiau kaip 40 km per valandą, užtrauktų baudą vairuotojams nuo 180 iki 250 eurų. Dabar už tai gresia bauda nuo 120 iki 170 eurų.
Viršijus greitį daugiau nei 40 km, bet ne daugiau kaip 50 km per valandą, grėstų bauda nuo 255 iki 345 eurų. Šiuo metu bauda už tai siekia nuo 170 iki 230 eurų.
Dar daugiau – nuo 675 iki 1 tūkst. 50 eurų baudomis siūloma bausti vairuotojus, kurie greitį viršijo daugiau kaip 50 km per valandą. Šiuo metu bauda už tai siekia nuo 450 iki 700 eurų.
K. Neimanto duomenimis, pavyzdžiui, Estijos parlamentui nuo 2025 m. sausio 1 d. padidinus 100 proc. baudų dydžius, jos tapo net 3–4 kartus didesnės nei Lietuvoje.
Priėmus pasiūlytas ANK pataisas, anot parlamentaro, Lietuvoje būtų nustatyta realų poveikį pažeidėjams turėsianti nuobaudų sistemą. Jo nuomone, sumažėtų nelaimingų atsitikimų ir žūčių keliuose, taip pat į valstybės biudžetą būtų surinkta daugiau lėšų.
Kaip pastebi K. Neimantas, ES lygiu yra patvirtinta 2021–2030 m. kelių eismo saugumo politika, kurios tikslas yra iki 2050 metų įgyvendinti „viziją nulis“ – nė vieno žuvusio keliuose.
ELTA primena, kad kad tai ne pirmas Seimo nario bandymas padidinti baudas vairuotojams. Pernai kovą K. Neimantas taip pat buvo įregistravęs tai siūlančias ANK pataisas, tačiau projektą atsiėmė.
