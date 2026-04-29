Balandžio 25 d. pavakare Klaipėdos r., Priekulėje, Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai, įjungę tarnybinio automobilio raudonos ir mėlynos spalvos švyturėlius bei garso signalą, patikrinti stabdė automobilį BMW, tačiau vairuotojas, nepaklusęs teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, padidino greitį ir važiavo toliau.
Vaizdo įraše matyti, kaip automobilis skrieja gatvėmis, atlieka pavojingus manevrus sankryžose, nepaisydamas priešprieša atvažiuojančių automobilių.
Negana to, važiuodamas per pervažas, net nepristabdė.
Klaipėdoje užfiksavo pavojingas gaudynes: girtą vairuotoją persekiojo apie 60 km
Du Klaipėdos apskrities kelių policijos ekipažai sprunkantį automobilį persekiojo apie 60 kilometrų.
Kaip skelbia policija, vairuotojas važiavo dideliu greičiu, ypač pavojingai manevruodamas, staigiai stabdydamas bei tarnybiniam automobiliui neleisdamas jo aplenkti.
„Galiausiai automobilis buvo sustabdytas Šilutės r., Šyškrantės k., 1990 m. gimusiam vairuotojui nustatytas 2,49 prom. neblaivumas. Vyras sulaikytas ir perduotas Šilutės r. PK pareigūnams“, – rašoma policijos pranešime.