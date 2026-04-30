„Via Lietuva“ įspėja vairuotojus: šiuose ruožuose būkite itin atidūs

„Intensyviausiuose šalies keliuose saugumas negali būti kompromisas – nei vairuotojams, nei keliuose dirbantiems žmonėms. Kasdien jie dirba vos keli metrai nuo intensyvaus eismo tam, kad visi galėtume važiuoti geresniais keliais. Todėl diegiame kompleksines saugumo priemones ir raginame vairuotojus atkreipti dėmesį į vykstančius darbus, mažinti greitį, o artėjant ilgajam savaitgaliui ir keliaujant lankyti artimųjų – išlikti itin budriems keliuose“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Artėjant ilgajam savaitgaliui, kai penktadienis – ne darbo diena, o sekmadienį minima Motinos diena, eismo srautai šalies keliuose ženkliai išaugs. Daug gyventojų vyks aplankyti artimųjų ar keliaus po įvairius regionus, todėl tikėtinas didesnis eismo intensyvumas ir galimi laikini sulėtėjimai ruožuose, kur vykdomi darbai. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti keliones, rinktis tinkamą išvykimo laiką, laikytis saugaus greičio ir išlikti kantriems.
„Via Lietuva“ ragina visus eismo dalyvius būti atidžius ir atsakingus – ypač ruožuose, kur vykdomi kelių infrastruktūros atnaujinimo darbai.
Sostinėje startuoja Gariūnų viaduko remontas: vairuotojams siūlomi alternatyvūs keliai
Vienoje intensyviausių šalies automagistralių Vilnius–Kaunas–Klaipėda (A1) esančio Gariūnų viaduko, einančio virš magistralinio kelio Vilniaus pietinio aplinkkelio (A19), rekonstrukcijos metu ypatingas dėmesys skiriamas darbo zonų aptvėrimui. Šioje vietoje kasdien pravažiuoja apie 44 tūkst. transporto priemonių, todėl taikomi sprendimai turi užtikrinti aiškų eismo organizavimą ir maksimalų saugumą.
Statybvietėje įrengta kompleksinė saugumo sistema: naudojami laikini barjerai, nukreipiamosios gairės, suformuotos saugios buferinės zonos, įrengtas laikinas horizontalusis ženklinimas. Šios priemonės padeda aiškiai atskirti darbų zonas nuo eismo, nukreipia transporto srautus ir užtikrina gerą orientaciją net esant sudėtingoms oro sąlygoms ar tamsiu paros metu.
Priešingų krypčių eismo srautai atskiriami gulekšnių sistema – toks sprendimas, esant 50 km/val. leistinam greičiui, padeda sumažinti priešpriešinių susidūrimų riziką ir užtikrina aiškų eismo juostų atskyrimą.
Papildomam vairuotojų dėmesiui užtikrinti įrengta šviesos signalizacija – signaliniai ir didieji signaliniai žibintai, kurie iš anksto įspėja apie besikeičiančią važiuojamosios dalies trajektoriją. Taip pat įrengtos papildomos krypties rodyklės, padedančios vairuotojams laiku pasirinkti judėjimo kryptį ir saugiai įsilieti į pasikeitusį eismo srautą.
Didelis dėmesys skiriamas ir išankstiniam vairuotojų informavimui – prieš darbų zonas įrengiami įspėjamieji kelio ženklai, informuojantys apie eismo ribojimus, greičio sumažinimą ar eismo juostų pakeitimus. Tai leidžia vairuotojams iš anksto įvertinti situaciją ir saugiai reaguoti į pasikeitusią eismo organizavimo tvarką.
Netrukus bus pradėti paprastojo remonto darbai judriausiuose šalies keliuose – automagistralėse Vilnius–Kaunas–Klaipėda (A1) ir Vilnius–Panevėžys (A2), kur planuojama sutvarkyti daugiau nei 120 km kelių ir 24 inžinerinius statinius. Todėl itin svarbu užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą.
Šiuose keliuose darbų metu bus taikomi laikini eismo organizavimo sprendimai, įskaitant eismo juostų perskirstymą – transporto judėjimas bus organizuojamas laikinosiomis juostomis, kiek įmanoma išlaikant po dvi eismo juostas kiekviena kryptimi.
Tik techniškai sudėtingose vietose, pavyzdžiui, ties remontuojamais tiltais, gali būti taikomi kitokie sprendimai. Tai leis efektyviau išnaudoti esamą infrastruktūrą ir sumažinti spūsčių tikimybę. Priešpriešiniai srautai bus atskiriami laikinais atitvarais ar gulekšniais, taip mažinant eismo įvykių riziką.
Papildomai numatoma įrengti laikiną apšvietimą ties eismo pervedimais ir sankryžomis, gerinant matomumą ir saugumą tamsiu paros metu. Atsižvelgiant į sąlygas, kai kuriuose ruožuose greičio ribojimą bus siekiama didinti iki 90 km/val., jei tai leis užtikrinti saugų eismą.