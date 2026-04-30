Stoties turgaus prieigose – eismo pokyčiai, stovėjimo aikštelės kuriam laikui virs prekyvietėmis

„Kauno stoties turgaus teritorijos atnaujinimas prasidės gegužę, todėl iš anksto numatėme zonas prekyvietėms. Jos bus įrengtos Girstupio gatvėje esančiose trijose automobilių stovėjimo aikštelėse. Dėl to turgaus prieigose keisis ir eismo organizavimo tvarka“, – pabrėžia biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ direktorius Justas Limanauskas.
Minėtos aikštelės bus suskirstytos pagal parduodamų prekių pobūdį. Pavyzdžiui, vienoje numatyta prekyba daigais, vazoninėmis gėlėmis, vaisiais ir daržovėmis, kitose – pramoninėmis prekėmis, skintomis gėlėmis ir gedulo vainikais.
Automobilių stovėjimo aikštelėms tapus prekyvietėms, parkavimo zonos bus įrengtos Girstupio ir Šiaulių gatvėse.
Minėtose gatvėse lygiagrečiai keisis ir važiavimo kryptys. Pavyzdžiui, nuo Girstupio ir K. Būgos g. sankirtos, keliaujant autobusų stoties link, galios vienpusis eismas.
Visų pokyčių imamasi dėl artėjančios Stoties turgaus viešojo paviljono su automobilių saugykla rangos darbų.
Pagal preliminarų planą, gegužę startuosiantys darbai bus vykdomi keliais etapais. Juos atliks bendrovė „Verslo“. Teritorijos atnaujinimą planuojama užbaigti 2028 metų antroje pusėje.